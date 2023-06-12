Кадировці підписали контракт з міноборони РФ
Чеченські спецназівці, підконтрольні Рамзану Кадирову, перейшли у підпорядкування міністерству оборони Росії. Сам лідер Чечні останнім часом утримується від критики відомства Сергія Шойгу.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Кадировці підпорядкувалися Шойгу
Чеченські спецназівці із групи "Ахмат" підписали контракти із міністерством оборони Російської Федерації.
Підписання відбулося фактично відразу після оголошення нового правила — що до 1 липня усі "добровольчі підрозділи" у складі окупаційного контингенту мають перейти у підпорядкування міністерства оборони РФ.
Кадиров мовчить
Сам Рамзан Кадиров останнім часом утримується від критики Міноборони РФ, на відміну від власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Натомість Кадиров і його поплічники посварилися із самим Пригожиним.
Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив, що російським "добровольчим формування" пропонуватимуть укладати контракти безпосередньо з міністерством оборони Російської Федерації.
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відреагував на цю заяву різким коментарем — його найманці не будуть підписувати контракти з Міноборони РФ. Укази російського відомства, запевнив Пригожин, жодним чином не діють на "вагнерівців".