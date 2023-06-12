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Кадировці підписали контракт з міноборони РФ

12 червня 2023 14:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кадировці підписали контракт з міноборони РФ
Бійці кадировських підрозділів. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Чеченські спецназівці, підконтрольні Рамзану Кадирову, перейшли у підпорядкування міністерству оборони Росії. Сам лідер Чечні останнім часом утримується від критики відомства Сергія Шойгу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Чеченські спецназівці із групи "Ахмат" підписали контракти із міністерством оборони Російської Федерації.

Підписання відбулося фактично відразу після оголошення нового правила — що до 1 липня усі "добровольчі підрозділи" у складі окупаційного контингенту мають перейти у підпорядкування міністерства оборони РФ.

Кадиров мовчить

Сам Рамзан Кадиров останнім часом утримується від критики Міноборони РФ, на відміну від власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Натомість Кадиров і його поплічники посварилися із самим Пригожиним.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив, що російським "добровольчим формування" пропонуватимуть укладати контракти безпосередньо з міністерством оборони Російської Федерації. 

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відреагував на цю заяву різким коментарем — його найманці не будуть підписувати контракти з Міноборони РФ. Укази російського відомства, запевнив Пригожин, жодним чином не діють на "вагнерівців".

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