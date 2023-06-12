Кадировці підписали контракт з міноборони РФ

Бійці кадировських підрозділів. Фото: росЗМІ

Чеченські спецназівці, підконтрольні Рамзану Кадирову, перейшли у підпорядкування міністерству оборони Росії. Сам лідер Чечні останнім часом утримується від критики відомства Сергія Шойгу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Читайте також:

Кадировці підпорядкувалися Шойгу

Чеченські спецназівці із групи "Ахмат" підписали контракти із міністерством оборони Російської Федерації.

Підписання відбулося фактично відразу після оголошення нового правила — що до 1 липня усі "добровольчі підрозділи" у складі окупаційного контингенту мають перейти у підпорядкування міністерства оборони РФ.

Кадиров мовчить

Сам Рамзан Кадиров останнім часом утримується від критики Міноборони РФ, на відміну від власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Натомість Кадиров і його поплічники посварилися із самим Пригожиним.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив, що російським "добровольчим формування" пропонуватимуть укладати контракти безпосередньо з міністерством оборони Російської Федерації.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відреагував на цю заяву різким коментарем — його найманці не будуть підписувати контракти з Міноборони РФ. Укази російського відомства, запевнив Пригожин, жодним чином не діють на "вагнерівців".