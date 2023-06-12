Кадыровцы подписали контракт с минобороны РФ

Бойцы кадыровских подразделений. Фото: росСМИ

Чеченские спецназовцы, подконтрольные Рамзану Кадырову, перешли в подчинение министерства обороны России. Сам лидер Чечни в последнее время воздерживается от критики ведомства Сергея Шойгу.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Чеченские спецназовцы из группы "Ахмат" подписали контракты с министерством обороны Российской Федерации.

Подписание состоялось фактически сразу после объявления нового правила — что до 1 июля все "добровольческие подразделения" в составе оккупационного контингента должны перейти в подчинение министерства обороны РФ.

Кадыров молчит

Сам Рамзан Кадыров в последнее время воздерживается от критики Минобороны РФ, в отличие от владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Кадыров же и его приспешники поссорились с самим Пригожиным.

Напомним, ранее заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что российским "добровольческим формированием" будут предлагать заключать контракты непосредственно с министерством обороны Российской Федерации.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на это заявление резким комментарием — его наемники не будут подписывать контракты с Минобороны РФ. Указы российского ведомства, заверил Пригожин, никак не действуют на "вагнеровцев".