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Камишін розповів, яку зброю буде виготовляти Україна спільно із США

4 жовтня 2023 21:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Камишін розповів, яку зброю буде виготовляти Україна спільно із США
Керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, яку зброю буде виготовляти Україна спільно зі Сполученими Штатами Америки. Про це Київ та Вашингтон домовились під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до Штатів.

Про це Олександр Камишін розповів для NV.

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Виробництво зброї спільно із США

"Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу", — каже Камишін.

Він повідомив, що перші результати спільного виробництва будуть вже до кінця цього року. За його словами, інші складні системні речі варто очікувати найближчими роками. 

Керівник Мінстратегпрому не відповів на питання журналістів про виробництво інших типів техніки чи зброї. З власних джерел видання дізналося, що також буде спільне виробництво снарядів, але промислові потужності розмістять в третій країні, сусідці України.

"Ще один подібний проєкт реалізують щодо запчастин для військових вертольотів", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, після свого візиту до Вашингтону (США) Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни домовились спільно виробляти озброєння, зокрема, системи протиповітряної оборони. Окрім того, Америка передасть Україні новий оборонний пакет.

Також ми писали, що США прийняло рішення не втручатися у внутрішні процеси України щодо напрямків користування зброєю. Українська влада і ЗСУ мають право самі вирішувати, де і в яких випадках застосовувати озброєння, передане союзниками.

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