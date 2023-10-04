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Камышин рассказал, какое оружие будет производить Украина совместно с США

4 октября 2023 21:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Камышин рассказал, какое оружие будет производить Украина совместно с США
Руководитель Минстратегпрома Александр Камышин. Фото: "РБК-Украина"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, какое оружие будет производить Украина совместно с Соединенными Штатами Америки. Об этом Киев и Вашингтон договорились во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в Штаты.

Об этом Александр Камышин рассказал для NV.

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Производство оружия совместно с США

"Во время нашего визита в США, мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", — говорит Камышин.

Он сообщил, что первые результаты совместного производства будут уже к концу этого года. По его словам, другие сложные системные вещи следует ожидать в ближайшие годы.

Руководитель Минстратегпрома не ответил на вопросы журналистов о производстве других типов техники или оружия. Из собственных источников издание узнало, что будет совместное производство снарядов, но промышленные мощности разместят в третьей стране, соседке Украины.

"Еще один подобный проект реализуют по запчастям для военных вертолетов", — говорится в материале.

Напомним, после своего визита в Вашингтон (США) Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны договорились совместно производить вооружение, в частности системы противовоздушной обороны. Кроме того, Америка передаст Украине новый оборонный пакет.

Также мы писали, что США приняли решение не вмешиваться во внутренние процессы Украины по направлениям пользования оружием. Украинские власти и ВСУ имеют право сами решать, где и в каких случаях применять вооружение, переданное союзниками.

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