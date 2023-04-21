Канада оголосила новий пакет військової допомоги Україні: на яку суму та що туди входить

Українські військові на бойовому завданні з новими гвинтівками. Фото: ЗСУ

У п'ятницю, 21 квітня, уряд Канади оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США). У пакет допомоги входитимуть гвинтівки та інша військова техніка.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Канади.

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Зазначається, що у пакет нової допомоги від Канади входитиме 40 снайперських гвинтівок, 16 радіостанцій і внесок до фонду НАТО для допомоги Києву.

Останній раунд допомоги Канада оголосила на тлі участі міністра оборони Аніти Ананд у засіданні в форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Гвинтівки і боєприпаси поставить канадська компанія Prairie Gun Works, а радіостанції для супроводу танка Leopard 2 – компанія L3Harris Technologies.

Внесок до фонду НАТО у розмірі близько 34,6 млн канадських доларів допоможе забезпечити Україну паливом та іншими матеріалами.

"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", — прокоментувала глава Міноборони Ананд.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни розмір канадської військової допомоги Україні перевищив 1 млрд доларів. Канадські військові перевезли до України понад 3,5 тисячі тонн зброї, боєприпасів та обладнання Силам оборони України.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував канадській владі за додаткову фінансову допомогу. Загальний обсяг цієї допомоги, уже погодженої урядом Канади, становитиме 2,4 млрд канадських доларів.