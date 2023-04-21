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Канада объявила новый пакет военной помощи Украине: на какую сумму и что туда входит

21 апреля 2023 13:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Канада объявила новый пакет военной помощи Украине: на какую сумму и что туда входит
Украинские военные на боевом задании с новыми винтовками. Фото: ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 21 апреля, правительство Канады объявило о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США). В пакет помощи будут входить винтовки и другая военная техника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Канады.

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В пакет новой помощи от Канады будет входить 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и вклад в фонд НАТО для помощи Киеву.

Последний раунд помощи Канада объявила на фоне участия министра обороны Аниты Ананд в заседании в формате "Рамштайн" в Германии.

Винтовки и боеприпасы поставит канадская компания Prairie Gun Works, а радиостанции для сопровождения танка Leopard 2 — компания L3Harris Technologies.

Взнос в фонд НАТО в размере около 34,6 млн. канадских долларов поможет обеспечить Украину топливом и другими материалами.

"Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты ее суверенитета, независимости и территориальной целостности", — прокомментировала глава Минобороны Ананд.

Напомним, за год полномасштабной войны размер канадской военной помощи Украине превысил 1 млрд. долларов. Канадские военные перевезли в Украину более 3,5 тысячи тонн оружия, боеприпасов и оборудования Силам обороны Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил канадские власти за дополнительную финансовую помощь. Общий объем этой помощи, уже согласованной правительством Канады, составит 2,4 млрд. канадских долларов.

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