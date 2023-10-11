Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні: що нададуть партнери

Міністр оборони Канади Білл Блер. Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press

Канада виділила Україні новий пакет військової допомоги для ведення бойових дій у холодний період року. Сума нового пакету складає близько 19 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє Міністерство оборони Канади.

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Що увійде в пакет

Як поінформували в Міноборони Канади, в допомогу увійде зимовий одяг та обладнання. Зокрема:

черевики;

термобілизна;

зимові спальні мішки,

військова форма для 2000 жінок-військовослужбовців ЗСУ, яка вироблятиметься у Канаді.

Повідомляється, що такий пакет фінансується за рахунок траншу у розмірі 500 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, оголошеного прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо у червні поточного року.

Також Блер заявив, що Канада надасть наступний новий пакет з інвентарю Канадських збройних сил:

2000 додаткових снарядів калібру 155 мм;

димові боєприпаси, у тому числі 955 пострілів 155-мм артилерійських димових снарядів та понад 2000 пострілів 81-мм димових мінометів;

2260 протигазів;

277 авіабомб масою 1000 фунтів та підривників до них;

різні типи 76 мм морських боєприпасів.

Блер також зазначив, що минулого тижня було доставлено раніше оголошену допомогу у вигляді майже 8 тисяч боєприпасів 155-мм калібру, 10 000 боєприпасів 105-мм артилерійських снарядів і близько 2 мільйонів патронів для стрілецької зброї калібру 7,62 мм.

"Українці доблесно б'ються на передовій проти незаконної та неспровокованої війни Росії. Сьогоднішній пакет комплексної військової допомоги забезпечить Україні все необхідне для продовження боротьби за свободу, територіальну цілісність та демократію. Нашим українським друзям — підтримка Канади непохитна", — заявив Блер.

Нагадаємо, що раніше у Канаді перепросили за запрошення у канадський парламент ветерана дивізії СС "Галичина", який воював у складі Третього Рейху. Тоді також перед канадськими урядовцями виступив і президент України Володимир Зеленський.