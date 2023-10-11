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Канада объявила о новом пакете помощи Украине: что предоставят партнеры

11 октября 2023 18:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Канада объявила о новом пакете помощи Украине: что предоставят партнеры
Министр обороны Канады Билл Блэр. Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи по ведению боевых действий в холодный период года. Сумма нового пакета составляет около 19 миллионов долларов.

Об этом сообщает Министерство обороны Канады.

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Что войдет в пакет

Как сообщили в Минобороны Канады, в помощь войдет зимняя одежда и оборудование. В частности:

  • ботинки;
  • термобелье;
  • зимние спальные мешки,
  • военная форма для 2000 женщин-военнослужащих ВСУ, которая будет производиться в Канаде.

Сообщается, что такой пакет финансируется за счет транша в размере 500 миллионов долларов на военную помощь Украине, объявленному премьер-министром страны Джастином Трюдо в июне этого года.

Также Блэр заявил, что Канада предоставит следующий новый пакет по инвентарю Канадских вооруженных сил:

  • 2000 дополнительных снарядов калибра 155 мм;
  • дымовые боеприпасы, в том числе 955 выстрелов 155-мм артиллерийских дымовых снарядов и более 2000 выстрелов 81-мм дымовых минометов;
  • 2260 противогазов;
  • 277 авиабомб массой 1000 фунтов и подрывников к ним;
  • разные типы 76 мм морских боеприпасов.

Блэр также отметил, что на прошлой неделе была доставлена ранее объявленная помощь в виде почти 8 тысяч боеприпасов 155-мм калибра, 10 000 боеприпасов 105-мм артиллерийских снарядов и около 2 миллионов патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

"Украинцы доблестно сражаются на передовой против незаконной и неспровоцированной войны России. Сегодняшний пакет комплексной военной помощи обеспечит Украине все необходимое для продолжения борьбы за свободу, территориальную целостность и демократию. Нашим украинским друзьям — поддержка Канады непоколебима", — заявил Блэр.

Напомним, что ранее в Канаде извинились за приглашение в канадский парламент ветерана дивизии СС "Галичина", воевавшего в составе Третьего Рейха. Тогда перед канадскими чиновниками выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

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