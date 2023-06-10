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Канада передасть Україні літак Ан-124 "Руслан", конфіскований у РФ

10 червня 2023 18:39
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Канада передасть Україні літак Ан-124 "Руслан", конфіскований у РФ
Російський літак АН-124-100 компанії "Волга-Днепр". Фото: Wikimedia Commons (ілюстративне)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 10 червня, під час візиту до України прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна передасть Україні вантажний літак АН-124, конфіскований у РФ минулого року. 

Про це Джастін Трюдо повідомив на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським. 

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Деталі

Під час брифінгу Трюдо заявив, що продовжить санкційний тиск на Росію. Зокрема, він пообіцяв передати Україні російський транспортний літак Ан-124, затриманий минулого року у Канаді.

"Минулої весни російський "Антонов" приземлився в аеропорту Пірсон, в Торонто. Щойно він приземлився — ми негайно затримали. Сьогодні, завдяки законодавству, яке ухвалили, ми конфіскуємо цей літак, що був у власності Росії, та розпочинаємо процес передачі у власність України, щоб він більше не використовувався Росією", — наголосив канадський прем'єр.

Окрім цього, він пообіцяв запровадити новий пакет санкції проти Росії за її звірства на території України.

Нагадаємо, 10 червня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з несподіваним візитом прибув до Києва разом із віцепрем'єр-міністром Христею Фріланд. Почав свій візит канадський лідер із покладання квітів до Стіни пам'яті, щоб віддати шану загиблим українським військовим у війні, розв'язаній Росією. 

Згодом він зустрівся з українським Президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі лідери ухвалили спільну декларацію та обговорили подальшу співпрацю.

Також внаслідок цієї поїздки, Канада вирішили виділити 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) на військову допомогу для нашої держави. Новий пакет міститиме в собі також 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.

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