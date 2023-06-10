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Канада передаст Украине самолет Ан-124 "Руслан", конфискованный в РФ

10 июня 2023 18:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Канада передаст Украине самолет Ан-124 "Руслан", конфискованный в РФ
Российский самолет Ан-124-100 компании "Волга-Днепр". Фото: Wikimedia Commons (иллюстративное)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 10 июня, во время визита в Украину премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна передаст Украине грузовой самолет АН-124, конфискованный в РФ в прошлом году.

Об этом Джастин Трюдо сообщил на совместном брифинге с Владимиром Зеленским.

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Подробности

В ходе брифинга Трюдо заявил, что продолжит санкционное давление на Россию. В частности, он пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в прошлом году в Канаде.

"Прошлой весной российский "Антонов" приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился — мы немедленно задержали. Сегодня, благодаря принятому законодательству, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией", — подчеркнул канадский премьер.

Кроме того, он пообещал ввести новый пакет санкции против России за ее зверства на территории Украины.

Напомним, 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо с неожиданным визитом прибыл в Киев вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд. Начал свой визит канадский лидер с возложения цветов к Стене памяти, чтобы отдать дань памяти погибшим украинским военным в войне, развязанной Россией.

Затем он встретился с украинским Президентом Владимиром Зеленским. В ходе встречи лидеры приняли совместную декларацию и обсудили дальнейшее сотрудничество.

Также в результате этой поездки Канада решила выделить 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США) на военную помощь для нашего государства. Новый пакет будет включать в себя также 288 ракет АИМ-7 для средств ПВО.

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