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Канада звинуватила Індію у вбивстві лідера сикхів: обидві держави взаємно видворили послів

19 вересня 2023 09:37
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Валерія Пержун
редактор
Канада звинуватила Індію у вбивстві лідера сикхів: обидві держави взаємно видворили послів
Вивіска біля храму, де служив Хардіп Ніджар. Фото: Chris Helgren/Reuters
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що є "надійні докази" того, що Індія несе відповідальність за ймовірне вбивство лідера канадських сикхів Хардіпа Сінгха Ніджара. Індія відкидає звинувачення. Обидві країни вислали послів одна одної.

Про це пишуть Reuters та The Guardian

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Що відомо про конфлікт Канади та Індії через вбивство Хардіпа Ніджара

20 червня в Британській Колумбії, Канада, виявили смертельно пораненого керівника храму сикхів Хардіпа Сінгха Ніджара. Від отриманих травм чоловік помер на автостоянці. Розслідування триває, однак на тлі цієї події між Канадою та Індією виник конфлікт. 

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що є "надійні докази" причетності Індії до смерті  лідера канадських сикхів Хардіпа Сінгха Ніджара. Також Трюдо у понеділок, 18 вересня, розповів, що останніми тижнями органи національної безпеки перевіряли звинувачення в тому, що Нью-Делі стоїть за вбивством Ніджара. 

"Будь-яка причетність іноземного уряду до вбивства канадського громадянина на канадській землі є неприйнятним порушенням нашого суверенітету", — сказав він.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що держава вислала ключового індійського дипломата. З її слів, Канада очікує, що Індія буде повною мірою співпрацювати. 

Однак Міністерство закордонних справ Індії заявило, що "відкидає" заяви Трюдо та його міністра закордонних справ, додавши, що звинувачення в причетності Індії до будь-якого акту насильства в Канаді є "абсурдними та мотивованими".

"Ми є демократичною державою з твердою відданістю верховенству права", – йдеться у заяві.

У відповідь на звинувачення Трюдо МЗС Індії заявило, що вислало канадського дипломата з повідомленням про виїзд з країни за п’ять днів. 

"Це рішення відображає зростаючу стурбованість уряду Індії втручанням канадських дипломатів у наші внутрішні справи та їхньою причетністю до антиіндійської діяльності", — додали у відомстві.

Нагадаємо, уряд Канади призначив нового посла в Україні.

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