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Канада обвинила Индию в убийстве лидера сикхов: оба государства взаимно выдворили послов

19 сентября 2023 09:37
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Валерия Пержун
редактор
Канада обвинила Индию в убийстве лидера сикхов: оба государства взаимно выдворили послов
Вывеска у храма, где служил Хардип Ниджар. Фото: Chris Helgren/Reuters
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "надежные доказательства" того, что Индия несет ответственность за вероятное убийство лидера канадских сикхов Хардипа Сингха Ниджара. Индия отвергает обвинения. Обе страны выслали послов друг друга.

Об этом пишут Reuters и The Guardian.

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20 июня в Британской Колумбии, Канада, обнаружили смертельно раненого руководителя храма сикхов Хардипа Сингха Ниджара. От полученных травм мужчина скончался на автостоянке. Расследование продолжается, однако на фоне этого события между Канадой и Индией возник конфликт.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что есть "надежные доказательства" причастности Индии к смерти лидера канадских сикхов Хардипа Сингха Ниджара. Также Трюдо в понедельник, 18 сентября, рассказал, что в последние недели органы национальной безопасности проверяли обвинения в том, что Нью-Дели стоит за убийством Ниджара.

"Любая причастность иностранного правительства к убийству канадского гражданина на канадской земле является неприемлемым нарушением нашего суверенитета", — сказал он.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что государство выслало ключевого индийского дипломата. По ее словам, Канада ожидает, что Индия будет в полной мере сотрудничать.

Однако Министерство иностранных дел Индии заявило, что "отвергает" заявления Трюдо и его министра иностранных дел, добавив, что обвинения в причастности Индии к любому акту насилия в Канаде "абсурдны и мотивированы".

"Мы являемся демократическим государством с твердой приверженностью верховенству права", — говорится в заявлении.

В ответ на обвинения Трюдо МИД Индии заявил, что выслал канадского дипломата с уведомлением о выезде из страны через пять дней.

"Это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их причастностью к антииндийской деятельности", — добавили в ведомстве.

Напомним, правительство Канады назначило нового посла в Украине.

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