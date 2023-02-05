Каталася на водному мотоциклі — в Австралії акула вбила дівчинку-підлітка

Це перший смертельний напад акули в річці Свон за 100 років

В Австралії 16-річна дівчинка померла після нападу акули у річці Свон. Відомо, що дівчинка каталась на водних мотоциклах.

Про це пише BBC.

Що відомо про трагедію

16-річна дівчинка померла після нападу акули у річці на заході Австралії. Смерть констатували після того, як тіло дівчинки витягли з річки Свон в околицях міста Перт у суботу. За повідомленнями, дівчина каталася з друзями на водних мотоциклах на річці, коли сталася трагедія.

Інспектор Пол Робінсон з поліції Західної Австралії повідомив про те, що ймовірно, дівчина стрибнула у воду, щоб поплавати з дельфінами, яких бачили поблизу.

Він описав інцидент як "дуже, дуже травматичний". Сім'я дівчини була "абсолютно спустошена новиною".Людей закликали бути дуже обережними та дотримуватися заборони купатися на закритих пляжах.

За словами Робінсона, експерти з рибальства кажуть, що акули у цій частині річки бувають вкрай рідко.

Це перший смертельний напад акули в річці Свон за 100 років. У січні 1923 року в цій річці акула вбила 13-річного хлопчика.

Нагадаємо, влітку на єгипетському курорті Хургада акула напала на дівчину та відкусила їй руку та ногу. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.