Каталась на водном мотоцикле: в Австралии акула убила девочку-подростка
В Австралии 16-летняя девочка скончалась после нападения акулы в реке Свон. Известно, что девочка каталась по водным мотоциклам.
Об этом пишет BBC.
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Что известно о трагедии
16-летняя девочка скончалась после нападения акулы в реке на западе Австралии. Смерть констатировали после того, как тело девочки извлекли из реки Свон в окрестностях города Перт в субботу. По сообщениям, девушка каталась с друзьями на водных мотоциклах на реке, когда произошла трагедия.
Инспектор Пол Робинсон из полиции Западной Австралии сообщил, что, вероятно, девушка прыгнула в воду, чтобы поплавать с дельфинами, которых видели поблизости.
Он описал инцидент как "очень, очень травматичный". Семья девушки была "совершенно опустошена новостью". Людей призывали быть очень осторожными и соблюдать запрет купаться на закрытых пляжах.
По словам Робинсона, эксперты по рыболовству говорят, что акулы в этой части реки бывают крайне редко.
Это первое смертельное нападение акулы в реке Свон за 100 лет. В январе 1923 года в этой реке акула убила 13-летнего мальчика.
Напомним, летом на египетском курорте Хургада акула напала на девушку и откусила ей руку и ногу. От полученных травм женщина скончалась в больнице.