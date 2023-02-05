Каталась на водном мотоцикле – в Австралии акула убила девочку-подростка

Это первое смертельное нападение акулы в реке Свон за 100 лет

В Австралии 16-летняя девочка скончалась после нападения акулы в реке Свон. Известно, что девочка каталась по водным мотоциклам.

Об этом пишет BBC.

Что известно о трагедии

16-летняя девочка скончалась после нападения акулы в реке на западе Австралии. Смерть констатировали после того, как тело девочки извлекли из реки Свон в окрестностях города Перт в субботу. По сообщениям, девушка каталась с друзьями на водных мотоциклах на реке, когда произошла трагедия.

Инспектор Пол Робинсон из полиции Западной Австралии сообщил, что, вероятно, девушка прыгнула в воду, чтобы поплавать с дельфинами, которых видели поблизости.

Он описал инцидент как "очень, очень травматичный". Семья девушки была "совершенно опустошена новостью". Людей призывали быть очень осторожными и соблюдать запрет купаться на закрытых пляжах.

По словам Робинсона, эксперты по рыболовству говорят, что акулы в этой части реки бывают крайне редко.

Это первое смертельное нападение акулы в реке Свон за 100 лет. В январе 1923 года в этой реке акула убила 13-летнего мальчика.

Напомним, летом на египетском курорте Хургада акула напала на девушку и откусила ей руку и ногу. От полученных травм женщина скончалась в больнице.