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Катар допоміг домовитися про повернення українських дітей, яких депортувала РФ, — ЗМІ

16 жовтня 2023 12:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Катар допоміг домовитися про повернення українських дітей, яких депортувала РФ, — ЗМІ
Українські діти під час війни. Фото: glavcom.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Катар виступив посередником в переговорах з Росією щодо повернення чотирьох дітей до України після того, як РФ депортувала їх з початку повномасштабного вторгнення. Двоє дітей уже повернулися до родичів, а ще двоє, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями.

Про це повідомляє Financial Times

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Повернення українських дітей

Як відомо, Катар допоміг домовитись про перше повернення українських дітей, депортованих Росією. Йдеться про дітей віком від 2 до 17 років. Двоє із них вже повернулися до своїх родин, а ще двоє, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями.

Діти спершу пройшли через посольство Катару в Москві і лише тоді вирушили додому різними маршрутами. Деякі з них їхали або мали їхати з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Хтось прямував через Білорусь.

Зазначається, що ці переговори тривали декілька місяців і Катар погодився брати участь на прохання українського уряду. 

"Протягом останніх кількох тижнів ми підтримували постійний діалог з нашими українськими та російськими колегами, визначаючи галузі спільних інтересів, довкола яких можна полегшити непрямі переговори", — сказала міністерка міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ Катару Лолва Аль-Хатер. 

Нагадаємо, українські діти, яких повернули додому після примусової російської депортації, зустрілися з лідерами європейських країн в Гаазі. Вони розповіли власні історії, аби привернути увагу до того, як Росія порушує права дітей. 

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