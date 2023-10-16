Катар допоміг домовитися про повернення українських дітей, яких депортувала РФ, — ЗМІ
Катар виступив посередником в переговорах з Росією щодо повернення чотирьох дітей до України після того, як РФ депортувала їх з початку повномасштабного вторгнення. Двоє дітей уже повернулися до родичів, а ще двоє, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями.
Про це повідомляє Financial Times.
Повернення українських дітей
Як відомо, Катар допоміг домовитись про перше повернення українських дітей, депортованих Росією. Йдеться про дітей віком від 2 до 17 років. Двоє із них вже повернулися до своїх родин, а ще двоє, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями.
Діти спершу пройшли через посольство Катару в Москві і лише тоді вирушили додому різними маршрутами. Деякі з них їхали або мали їхати з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Хтось прямував через Білорусь.
Зазначається, що ці переговори тривали декілька місяців і Катар погодився брати участь на прохання українського уряду.
"Протягом останніх кількох тижнів ми підтримували постійний діалог з нашими українськими та російськими колегами, визначаючи галузі спільних інтересів, довкола яких можна полегшити непрямі переговори", — сказала міністерка міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ Катару Лолва Аль-Хатер.
Нагадаємо, українські діти, яких повернули додому після примусової російської депортації, зустрілися з лідерами європейських країн в Гаазі. Вони розповіли власні історії, аби привернути увагу до того, як Росія порушує права дітей.
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