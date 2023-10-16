Катар допоміг домовитися про повернення українських дітей, яких депортувала РФ, — ЗМІ

Українські діти під час війни. Фото: glavcom.ua

Катар виступив посередником в переговорах з Росією щодо повернення чотирьох дітей до України після того, як РФ депортувала їх з початку повномасштабного вторгнення. Двоє дітей уже повернулися до родичів, а ще двоє, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями.

Про це повідомляє Financial Times.

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Повернення українських дітей

Як відомо, Катар допоміг домовитись про перше повернення українських дітей, депортованих Росією. Йдеться про дітей віком від 2 до 17 років. Двоє із них вже повернулися до своїх родин, а ще двоє, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями.

Діти спершу пройшли через посольство Катару в Москві і лише тоді вирушили додому різними маршрутами. Деякі з них їхали або мали їхати з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Хтось прямував через Білорусь.

Зазначається, що ці переговори тривали декілька місяців і Катар погодився брати участь на прохання українського уряду.

"Протягом останніх кількох тижнів ми підтримували постійний діалог з нашими українськими та російськими колегами, визначаючи галузі спільних інтересів, довкола яких можна полегшити непрямі переговори", — сказала міністерка міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ Катару Лолва Аль-Хатер.

Нагадаємо, українські діти, яких повернули додому після примусової російської депортації, зустрілися з лідерами європейських країн в Гаазі. Вони розповіли власні історії, аби привернути увагу до того, як Росія порушує права дітей.