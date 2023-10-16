Катар помог договориться о возвращении украинских детей, депортированных РФ, — СМИ

Украинские дети во время войны. Фото: glavcom.ua

Катар выступил посредником в переговорах с Россией о возвращении четырех детей в Украину после того, как РФ депортировала их с начала полномасштабного вторжения. Двое детей уже вернулись к родственникам, а еще двое, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни.

Об этом сообщает Financial Times.

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Возвращение украинских детей

Как известно, Катар помог договориться о первом возвращении украинских детей, депортированных Россией. Речь идет о детях от 2 до 17 лет. Двое из них уже вернулись в свои семьи, а еще двое, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни.

Дети сначала прошли через посольство Катара в Москве и только тогда отправились домой по разным маршрутам. Некоторые из них ехали или должны были ехать из России в Украину через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Кто-то направлялся через Беларусь.

Отмечается, что эти переговоры продолжались несколько месяцев, и Катар согласился участвовать по просьбе украинского правительства.

"В последние несколько недель мы поддерживали постоянный диалог с нашими украинскими и российскими коллегами, определяя области общих интересов, вокруг которых можно облегчить косвенные переговоры", — сказала министр международного сотрудничества Министерства иностранных дел Катара Лолва Аль-Хатер.

Напомним, украинские дети, вернувшиеся домой после принудительной российской депортации, встретились с лидерами европейских стран в Гааге. Они рассказали собственные истории, чтобы привлечь внимание к тому, как Россия нарушает права детей.