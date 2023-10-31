Католицька церква Іспанії визнала факт наруги над дітьми та публічно перепросила

Католицький священник та діти. Фото: espreso.tv

Іспанська католицька церква висловила свої вибачення тим, хто став жертвою знущань з боку священників. При цьому представники церкви висловили сумніви щодо правдивості даних.

Про це повідомляє Reuters.

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Наруга над іспанськими дітьми

Нещодавнє опитування, представлене уповноваженим з прав людини Іспанії, вказує на те, що, можливо, один із кожних 200 іспанців став жертвою такого насильства. Іспанські єпископи визнали хворобливі дії деяких членів церкви та звернулися до постраждалих із проханням про прощення.

Хоча церковні скандали були розкриті в різних країнах протягом багатьох років, в Іспанії увагу до цього питання було привернуто лише після розкриття медіа у 2021 році.

Католицька церква заявила, що не знала деталей проведення опитування. За даними доповіді, 0,6% дітей в Іспанії, що дорівнює приблизно 230 тис. людей, могли стати жертвами духовенства. При цьому кардинал Хуан Хосе Омелла висловив сумніви щодо прозорості цих даних.

Орган із захисту прав людини стверджує, що хоча дані можуть не бути абсолютно точними, вони відображають можливий обсяг порушень.

Церква провела власне розслідування

Власне розслідування церкви виявило 728 потенційних злочинців серед священнослужителів та 927 жертв, починаючи з 1940-х років, що йшло за попереднім звітом, що вказує на понад 1200 інцидентів.

Омбудсмен пропонує створити національний фонд для компенсації жертвам. Католицька церква готова фінансувати такий фонд, але наголосила, що інші організації, включаючи навчальні заклади та спортивні спілки, також мають брати участь, оскільки проблема не обмежується лише духовенством.

Нагадаємо, що у Польщі обговорюється скандал, до якого причетна католицька церква. У службовому приміщенні у будівлі однієї з єпархій священнослужителі організували вечірку та запросили на неї працівника інтимних послуг. Однак під час цього йому стало погано, внаслідок чого залучили лікарів та поліцейських.