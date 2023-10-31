Католическая церковь Испании признала факт насилия над детьми и публично извинилась

Католический священник и дети. Фото: espreso.tv

Испанская католическая церковь выразила свои извинения тем, кто стал жертвой надругательств со стороны священников. При этом представители церкви высказали сомнения в правдивости данных.

Об этом сообщает Reuters.

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Надругательство над испанскими детьми

Недавний опрос, представленный уполномоченным по правам человека Испании, указывает на то, что возможно, один из каждых 200 испанцев стал жертвой такого рода насилия. Испанские епископы признали болезненные действия некоторых членов церкви и обратились к пострадавшим с просьбой о прощении.

Хотя церковные скандалы были раскрыты в различных странах в течение многих лет, в Испании внимание к этому вопросу было привлечено лишь после раскрытия медиа в 2021 году.

Католическая церковь заявила, что не была в курсе деталей проведения опроса. По данным доклада, 0,6% детей в Испании, что равно приблизительно 230 тыс. людей, могли стать жертвами духовенства. При єтом кардинал Хуан Хосе Омелла выразил сомнения в прозрачности этих данных.

Орган по защите прав человека утверждает, что, хотя данные могут не быть абсолютно точными, они отражают возможный объем нарушений.

Церковь провела собственное расследование

Собственное расследование церкви выявило 728 потенциальных преступников среди священнослужителей и 927 жертв начиная с 1940-х годов, что следовало за предыдущим отчетом, указывающим на более 1200 инцидентов.

Омбудсмен предлагает создать национальный фонд для компенсации жертвам. Католическая церковь готова финансировать такой фонд, но отметила, что другие организации, включая учебные заведения и спортивные союзы, также должны участвовать, так как проблема не ограничивается только духовенством.

Напомним, что в Польше обсуждается скандал, к которому причастна католическая церковь. В служебном помещении в здании одной из епархий священнослужители организовали вечеринку и пригласили на нее работника интимных услуг. Однако во время этого ему стало плохо, в результате чего привлекли врачей и полицейских.