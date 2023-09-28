Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Казахстан буде дотримуватися санкцій Заходу проти Росії, — Токаєв arrow

Казахстан буде дотримуватися санкцій Заходу проти Росії, — Токаєв

28 вересня 2023 23:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Казахстан буде дотримуватися санкцій Заходу проти Росії, — Токаєв
Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв. Фото: Flickr
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Казахстані будуть підтримувати всі західні санкції проти РФ. Також країна виступає за негайне припинення воєнних дій між Росією та Україною.

Про це заявив президент країни Касим Жомарт Токаєв під час спільної з канцлером ФРН Олафом Шольцем пресконференції у Берліні, пише Радіо Азаттик.

Читайте також:

Підтримка санкцій проти РФ

"Казахстан однозначно заявив про те, що наслідуватиме санкційний режим. Ми маємо контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму, і будь-яких побоювань німецької сторони щодо можливих дій, спрямованих на те, щоб обійти санкційний режим, мені здається, не повинно бути", — запевнив він.

Чи є загроза для країни

За його словами, він не бачить загрози щодо сувернітету Казахстану з боку Російської Федерації.

"Щодо кордону між Казахстаном і Росією – то він був свого часу делімітований і значною мірою демаркований, затверджений і ратифікований парламентами двох країн. Тому жодних побоювань щодо територіальних домагань з боку Росії ми не маємо", — наголосив Токаєв. 

Переговори між Україною та РФ

Він додав, що потрібно якнайшвидше почати мирні переговори між Україною та Росією, аби знайти взаємоприйнятне врегулювання "конфлікту".

"Що стосується українського конфлікту, Казахстан виступає за якнайшвише, негайне припинення військових дій... Настав час для розумної, мудрої дипломатії. Треба вести мирні переговори та досягати результатів, які є прийнятними для обох сторін", — зауважив він.

Водночас він сказав, що не знає "на якій платформі, на якому рівні, в якому форматі" можуть бути можливими такі перемовини.

Нагадаємо, у Казахстані більше не бажають відвідувати виступи коміків Азамата Мусагалієва та Дениса Дорохова, брали участь у концерті у так званій "ДНР". Так, у Республіці перестали продавати квитки на виступи команди КВК "Камизяки". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз