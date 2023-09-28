Казахстан буде дотримуватися санкцій Заходу проти Росії, — Токаєв

Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв. Фото: Flickr

У Казахстані будуть підтримувати всі західні санкції проти РФ. Також країна виступає за негайне припинення воєнних дій між Росією та Україною.

Про це заявив президент країни Касим Жомарт Токаєв під час спільної з канцлером ФРН Олафом Шольцем пресконференції у Берліні, пише Радіо Азаттик.

Читайте також:

Підтримка санкцій проти РФ

"Казахстан однозначно заявив про те, що наслідуватиме санкційний режим. Ми маємо контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму, і будь-яких побоювань німецької сторони щодо можливих дій, спрямованих на те, щоб обійти санкційний режим, мені здається, не повинно бути", — запевнив він.

Чи є загроза для країни

За його словами, він не бачить загрози щодо сувернітету Казахстану з боку Російської Федерації.

"Щодо кордону між Казахстаном і Росією – то він був свого часу делімітований і значною мірою демаркований, затверджений і ратифікований парламентами двох країн. Тому жодних побоювань щодо територіальних домагань з боку Росії ми не маємо", — наголосив Токаєв.

Переговори між Україною та РФ

Він додав, що потрібно якнайшвидше почати мирні переговори між Україною та Росією, аби знайти взаємоприйнятне врегулювання "конфлікту".

"Що стосується українського конфлікту, Казахстан виступає за якнайшвише, негайне припинення військових дій... Настав час для розумної, мудрої дипломатії. Треба вести мирні переговори та досягати результатів, які є прийнятними для обох сторін", — зауважив він.

Водночас він сказав, що не знає "на якій платформі, на якому рівні, в якому форматі" можуть бути можливими такі перемовини.

Нагадаємо, у Казахстані більше не бажають відвідувати виступи коміків Азамата Мусагалієва та Дениса Дорохова, брали участь у концерті у так званій "ДНР". Так, у Республіці перестали продавати квитки на виступи команди КВК "Камизяки".