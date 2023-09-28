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Казахстан будет соблюдать санкции Запада против России, — Токаев

28 сентября 2023 23:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Казахстан будет соблюдать санкции Запада против России, — Токаев
Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев. Фото: Flickr
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Казахстане будут поддерживать все западные санкции против РФ. Также страна выступает за немедленное прекращение военных действий между Россией и Украиной.

Об этом заявил президент страны Касим Жомарт Токаев во время совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине, пишет Радио Азаттик.

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Поддержка санкций против РФ

"Казахстан однозначно заявил о том, что будет подражать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны относительно возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", — заверил он.

Есть ли угроза для страны

По его словам, он не видит угрозы суверенитету Казахстана со стороны Российской Федерации.

"Что касается границы между Казахстаном и Россией — то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, утверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому никаких опасений относительно территориальных притязаний со стороны России у нас нет", — подчеркнул Токаев.

Переговоры между Украиной и РФ

Он добавил, что нужно как можно быстрее начать мирные переговоры между Украиной и Россией с тем, чтобы найти взаимоприемлемое урегулирование "конфликта".

"Что касается украинского конфликта, Казахстан выступает за скорейшее, немедленное прекращение военных действий... Настало время для разумной, мудрой дипломатии. Надо вести мирные переговоры и достигать результатов, приемлемых для обеих сторон", — отметил он.

В то же время он сказал, что не знает "на какой платформе, на каком уровне, в каком формате" могут быть возможны такие переговоры.

Напомним, в Казахстане больше не желают посещать выступления комиков Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова, участвовавших в концерте в так называемой "ДНР". Так, в Республике перестали продавать билеты на выступления команды КВН "Камизяки".

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