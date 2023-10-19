Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Казахстан заборонив ввозити в РФ товари, які можуть використати у війні arrow

Казахстан заборонив ввозити в РФ товари, які можуть використати у війні

19 жовтня 2023 15:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Казахстан заборонив ввозити в РФ товари, які можуть використати у війні
Митниця Казахстану. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Казахстан заборонив експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у війні проти України. Йдеться про 106 найменувань.

Про це заявив віцеміністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв, передає Казахське телеграфне агентство.

Читайте також:

Заборона на імпорт до Росії

"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що належать до війни — на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів — їх  експорт ми повністю заборонили", — сказав він.

Серед таких товарів дрони, електрочіпи та інша електроніка, яка може використовуватись у ході війни.

Вказані 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, проте раніше реекспортувалися через країну.

"Імпорт до Казахстану здійснюється, але експорт — ні. Вони виробляються не лише на Заході, а й в інших країнах", — пояснив Торебаєв.

Нагадаємо, що у Казахстані оголосили про законопроєкт, який спрямований на сприяння використанню рідної мови замість російської у своїх ЗМІ. Країна вже почала його розробляти.

.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі