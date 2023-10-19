Казахстан заборонив ввозити в РФ товари, які можуть використати у війні

Митниця Казахстану. Фото: google.com

Казахстан заборонив експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у війні проти України. Йдеться про 106 найменувань.

Про це заявив віцеміністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв, передає Казахське телеграфне агентство.

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Заборона на імпорт до Росії

"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що належать до війни — на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів — їх експорт ми повністю заборонили", — сказав він.

Серед таких товарів дрони, електрочіпи та інша електроніка, яка може використовуватись у ході війни.

Вказані 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, проте раніше реекспортувалися через країну.

"Імпорт до Казахстану здійснюється, але експорт — ні. Вони виробляються не лише на Заході, а й в інших країнах", — пояснив Торебаєв.

Нагадаємо, що у Казахстані оголосили про законопроєкт, який спрямований на сприяння використанню рідної мови замість російської у своїх ЗМІ. Країна вже почала його розробляти.

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