Казахстан заборонив ввозити в РФ товари, які можуть використати у війні
Казахстан заборонив експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у війні проти України. Йдеться про 106 найменувань.
Про це заявив віцеміністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв, передає Казахське телеграфне агентство.
Заборона на імпорт до Росії
"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що належать до війни — на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів — їх експорт ми повністю заборонили", — сказав він.
Серед таких товарів дрони, електрочіпи та інша електроніка, яка може використовуватись у ході війни.
Вказані 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, проте раніше реекспортувалися через країну.
"Імпорт до Казахстану здійснюється, але експорт — ні. Вони виробляються не лише на Заході, а й в інших країнах", — пояснив Торебаєв.
Нагадаємо, що у Казахстані оголосили про законопроєкт, який спрямований на сприяння використанню рідної мови замість російської у своїх ЗМІ. Країна вже почала його розробляти.
.
Читайте Новини.LIVE!