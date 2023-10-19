Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Казахстан запретил ввозить в РФ товары, которые могут использоваться в войне arrow

Казахстан запретил ввозить в РФ товары, которые могут использоваться в войне

19 октября 2023 15:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Казахстан запретил ввозить в РФ товары, которые могут использоваться в войне
Таможня Казахстана. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Казахстан запретил экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в войне против Украины. Речь идет о 106 наименованиях.

Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, передает Казахское телеграфное агентство.

Читайте также:

Запрет на импорт в Россию

"Мы экспортируем все товары, кроме принадлежащих к войне — на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров — их экспорт мы полностью запретили", — сказал он.

Среди таких товаров дроны, электрочипы и другие электроники, которые могут использоваться в ходе войны.

Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, однако ранее реэкспортировались через страну.

"Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт - нет. Они производятся не только на Западе, но и в других странах", — пояснил Торебаев.

Напомним, что в Казахстане объявили о законопроекте, направленном на содействие использованию родного языка вместо русского в своих СМИ. Страна уже начала его разрабатывать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

Актуальное по теме