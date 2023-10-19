Казахстан запретил ввозить в РФ товары, которые могут использоваться в войне

Таможня Казахстана. Фото: google.com

Казахстан запретил экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в войне против Украины. Речь идет о 106 наименованиях.

Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, передает Казахское телеграфное агентство.

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Запрет на импорт в Россию

"Мы экспортируем все товары, кроме принадлежащих к войне — на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров — их экспорт мы полностью запретили", — сказал он.

Среди таких товаров дроны, электрочипы и другие электроники, которые могут использоваться в ходе войны.

Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, однако ранее реэкспортировались через страну.

"Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт - нет. Они производятся не только на Западе, но и в других странах", — пояснил Торебаев.

Напомним, что в Казахстане объявили о законопроекте, направленном на содействие использованию родного языка вместо русского в своих СМИ. Страна уже начала его разрабатывать.