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Хакери ГУР декілька днів поспіль атакують банки РФ — росіяни залишились без готівки

28 липня 2024 02:13
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Українські хакери залишили росіян без онлайн-платежів, а також без можливості зняти готівку у банкоматах.
Хакер за роботою. Ілюстративне зображення. Фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Потужну хакерську атаку на банківський сектор Росії здійснили кіберспеціалісти Головного управління розвідки міноборони України. В результаті у росіян декілька днів поспіль є проблеми з безготівковими розрахунками, а в деяких випадках не працюють і банкомати.

Про це 27 липня, у суботу інформує РБК-Україна з посиланням на власні джерела у спецслужбах.

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Кіберфахівців ГУР почали атакувати банківський сектор країни-агресорки ще 23 липня і зараз ця атака продовжує наростати. 

Хакери ГУР декілька днів поспіль атакують банки РФ — росіяни залишились без готівки - фото 1
Проблеми у банка Тіньков. Зображення: РБК-Україна

Під прицілом українських хакерів опинились відомі та великі банки, такі як: ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку та "Дом.рф".

Дуже болючим стало блокування брокерського застосунку "Т-інвестиції". Річ у тому, що 26 липня у РФ підвищилась ключова ставка до 18%, а росіяни не можуть зняти гроші, через що зазнають фінансових втрат.

Хакери ГУР декілька днів поспіль атакують банки РФ — росіяни залишились без готівки - фото 2
Скарги на погану роботу онлайн послуг банків. Зображення: РБК-Україна

Банкомати теж під ударом

Крім онлайн-платежів росіяни відчувають значні проблеми й зі зняттям готівки у банкоматах. А ще українським хакерам з ГУР вдалось розжитись чутливою банківською інформацією про клієнтів фінустанов. 

Раніше ми повідомляли, що внаслідок успішних диверсійних заходів ГУР на території Росії було уражено три ворожі вертольоти.

Також українські розвідники показали фрагмент спецоперації із застосуванням новітніх дронів, якими знищують воєнні об'єкти на території Росії.

кібератака хакери банки кібербезпека війна в Україні ГУР

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