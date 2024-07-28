Украинские хакеры оставили россиян без онлайн-платежей, а также без возможности снять наличные в банкоматах.

Хакеры ГУР несколько дней подряд атакуют банки РФ — россияне остались без наличных денег
Мощную хакерскую атаку на банковский сектор России совершили киберспециалисты Главного управления разведки минобороны Украины. В результате у россиян несколько дней подряд проблемы с безналичными расчетами, а в некоторых случаях не работают и банкоматы.
Об этом 27 июля, в субботу, информирует РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.
Какие российские банки стали жертвами киберударов ГУР
Киберспециалисты ГУР начали атаковать банковский сектор России еще 23 июля и сейчас эта атака продолжает нарастать.
Под прицелом украинских хакеров оказались известные и крупные банки, такие как ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, iБанк и "Дом.рф".
Очень болезненным стало блокирование брокерского приложения "Т-инвестиции". Дело в том, что 26 июля в РФ повысилась ключевая ставка до 18%, а россияне не могут снять деньги, из-за чего несут финансовые потери.
Банкоматы тоже под ударом
Кроме онлайн-платежей, россияне испытывают значительные проблемы и со снятием наличных в банкоматах. А еще украинским хакерам из ГУР удалось разжиться чувствительной банковской информацией о клиентах финучреждений.
Ранее мы сообщали, что в результате успешных диверсионных мероприятий ГУР на территории России были поражены три вражеских вертолета.
Также украинские разведчики показали фрагмент спецоперации с применением новейших дронов, которыми уничтожают военные объекты на территории России.
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