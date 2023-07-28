Хакери зламали найбільшу криптофірму Естонії: скільки втратила компанія

Хакери за комп'ютером. Фото: google

Нещодавно найбільший у світі провайдер криптоплатежів CoinsPaid заявив про злом на 37 мільйонів доларів. Компанія у всьому звинувачує північнокорейську Lazarus Group.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У компанії CoinsPaid розповіли, що заявили в поліцію через злом, під час якого вони втратили 37 млн доларів, проте детальнішою інформацією у відомстві поділитись не можуть.

Як відомо, компанія, яка полегшує криптовалютні платежі для онлайн-казино, 26 липня заявила, що підозрює, що за атакою стоїть Lazarus Group, пов’язана з Північною Кореєю. Злом стався після ймовірної крадіжки криптовалюти на 100 мільйонів доларів із Atomic Wallet, яку поліція Естонії заявила, що розслідує.

Там також зазначили, що цей злом ніяк не повпливав на кошти клієнтів, лише завдала незначного удару по доходах самої компанії, де працює 230 співробітників.

Нагадаємо, нещодавно китайські хакери зламали низку облікових записів електронної пошти, які пов'язані із державними установами Західної Європи. Такі дії вони проводили для шпигунства.