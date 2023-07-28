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Хакеры сломали величайшую криптофирму Эстонии: сколько потеряла компания

28 июля 2023 19:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Хакеры сломали величайшую криптофирму Эстонии: сколько потеряла компания
Хакеры за компьютером. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно самый большой в мире провайдер крипто-платежей CoinsPaid заявил о взломе на 37 миллионов долларов. Компания во всем винит северокорейскую Lazarus Group.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В компании CoinsPaid рассказали, что заявили в полицию из-за взлома, во время которого они потеряли 37 млн долларов, однако более подробной информацией в ведомстве поделиться не могут.

Как известно, компания, облегчающая криптовалютные платежи для онлайн-казино, 26 июля заявила, что подозревает, что за атакой стоит Lazarus Group, связанная с Северной Кореей. Взлом произошел после вероятной кражи криптовалюты на 100 миллионов долларов из Atomic Wallet, которую полиция Эстонии заявила, что расследует.

Там также отметили, что этот взлом никак не повлиял на средства клиентов, лишь нанес незначительный удар по доходам самой компании, где работает 230 сотрудников.

Напомним, недавно китайские хакеры сломали ряд аккаунтов электронной почты, связанных с государственными учреждениями Западной Европы. Такие действия они предпринимали для шпионажа.

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