Війна ХАМАСу проти Ізраїлі: що відбувається

Наслідки обстрілів Ізраїлю. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Близько 6:00 7 жовтня терористична організація ХАМАС розпочала військову операцію проти Ізраїлю з території Сектора Газа. Протягом дня збройні сили країни змогли зупинити просування бойовиків, однак ті встигли захопити територію, яка перевищує за розмірами Сектор Газа.

Новини.LIVE розбирались у ситуації.

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Ранковий обстріл Ізраїлю

З самого ранку жителі південної та центральної частини Ізраїлю прокинулись від звуків сирен. Терористи обстрілювали країну з території Сектора Газа.

Повідомляють про влучання в житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. ХАМАС заявляє про більш як 5000 ракет випущених по Ізраїлю. ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) офіційно називає менші цифри — понад 2000.

Під час ракетного обстрілу, терористам ХАМАСу вдалось пробити кордон між Ізраїлем та Сектором Газа і зайти на територію країни.

В мережі ширились відео, як терористи перелітали кордон на парапланах.

Глава ХАМАСу повідомив зранку під час прес-конференції, що організація висадила в Ізраїлі повітряний, водний та наземний десанти.

Терористи в містах

Після масованих обстрілів терор не завершився. Озброєні бойовики швидко просувались населеними пунктами вглиб Ізраїлю. Їм вдалось захопити територію, більшу за розмірами, ніж сам Сектор Газа.

За даними поліції, загалом їх прорвалось 200-300 людей.

Під час захоплення терористи обстрілювали автомобілі, вбивали людей на вулицях та брали заручників — серед них як військові та правоохоронці, так і цивільні громадяни, здебільшого жінки.

Також очевидці повідомляють, що бойовики ХАМАСу вдирались в будинки людей та в укриття, де також стріляли по цивільних.

За повідомленням місцевої жительки з центру країни, з тамтешньої військової бази терористи вкрали ізраїльську військову форму, нібито щоб місцеві відчиняли їм двері.

Мережею ширяться відео жорстоких вбивств ізраїльських військових та цивільних громадян терористами ХАМАСу. Наразі повідомляється про щонайменше 100 загиблих громадян Ізраїлю та 800 поранених.

Влада також підтвердила інформацію про заручників, однак точних цифр наразі немає.

Удар у відповідь

Ізраїль також не відстає, влада налаштована дати серйозну відповідь бойовикам. Протягом всього дня тривають обстріли у відповідь по території Гази.

Палестинська сторона повідомляє про 198 загиблих і 1610 поранених внаслідок обстрілів.

Також в країні почалась мобілізація резервістів — з усіх куточків Ізраїлю громадяни, здебільшого чоловіки, отримують вимогу зʼявитися на військову базу — в Газу направлять 4 дивізії.

ЦАХАЛ розпочав масову зачистку прикордонних регіонів від терористів. Армія встановила блокпости. Військові вертольоти стріляють на ураження по всім хто наблизиться до кордону. Також Ізраїль знищив терористів, що намагались наблизитися по воді.

Армія офіційно заявила, що атакує всі цілі ХАМАСа в Секторі Газа і обіцяє знищити кожного, з членів угруповання.

Життя під час війни

Загальні укриття в Ізраїлі закриті в мирний час. Не в усіх містах їх встигли відкрити вчасно, однак наразі вже всі бомбосховища готові до користування. Якщо будинок не оснащений власним укриттям, на вулицях поряд завжди є муніципальні.

Влада Ізраїлю виклала стандартні правила поведінки під час обстрілів, однак більшість ізраїльтян і так усвідомлюють що їм робити. Більшість має сховища в своєму домі чи квартирі.

Школи та дитячі садочки по всій країні закрили на невизначений час. Навіть в тій частині країни, де бойових дій немає.

Аеропорт Бен-Гуріон, що знаходиться в Тель-Авіві продовжує працювати в штатному режимі. Небо над Ізраїлем не закрили. Лише кілька рейсів довелося скасувати, ще кілька затримались. Наразі аеропорт працює без змін.

Тим часом ортодоксальні євреї цього ранку відзначали свято Сімхат Тора — завершення річного циклу читання Тори. У цей день прийнято співати пісня, танцювати та веселитись — це вони й робили, незважаючи на війну.

Що буде далі

Хоча ізраїльські військові вже закінчують зачистку території, експерти вважають, що це може бути лише початок.

"Є висока ймовірність, що вторгнення із Сектору Гази — лише відволікаючий маневр, і набагато потужніше вторгнення відбудеться з півночі, силами Хезболли", — повідомив старший лейтенант сил оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

ЗМІ повідомляли, що військові Ізраїлю обстріляли терористів Хезболли, які на мотоциклах наближались до території Ізраїлю. Сили Хезболли базуються в Лівані – північному сусіду Ізраїлю.

ЦАХАЛ заявив, що командування на півночі перебуває в стані підвищеної готовності.

Дії ХАМАСу також підтримав Талібан. Ті заявили, що готові "захопити Єрусалим".

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував напад ХАМАСу на Ізраїль, заявивши, що не можна давати шанс терору.