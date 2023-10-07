Война ХАМАС против Израиля: что происходит

Последствия обстрелов Израиля. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Мария Кагал Редактор международного отдела

Около 6:00 7 октября террористическая организация ХАМАС приступила к военной операции против Израиля с территории Сектора Газа. В течение дня вооруженные силы страны смогли остановить продвижение боевиков, однако те успели захватить территорию, превышающую по размерам сектор Газа.

Новини.LIVE разбирались в ситуации.

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Утренний обстрел Израиля

Утром жители южной и центральной части Израиля проснулись от звуков сирен. Террористы обстреливали страну с территории Сектора Газа.

Сообщается о попадании в жилые дома и объекты инфраструктуры. ХАМАС заявляет о более чем 5000 ракетах, выпущенных по Израилю. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) официально называет меньшие цифры — более 2000.

Во время ракетных обстрелов террористам ХАМАС удалось пробить границу между Израилем и Сектором Газа и зайти на территорию страны.

В сети распространялись видео, как террористы перелетали границу на парапланах.

Глава ХАМАС сообщил утром во время пресс-конференции, что организация взорвала в Израиле воздушный, водный и наземный десанты.

Террористы в городах

После массированных обстрелов террор не завершился. Вооруженные боевики быстро продвигались по населенным пунктам вглубь Израиля. Им удалось захватить территорию больше размеров, чем сам Сектор Газа.

По данным полиции, всего их прорвалось 200-300 человек.

Во время захвата террористы обстреливали автомобили, убивали людей на улицах и брали заложников – среди них как военные и правоохранители, так и гражданские граждане, в основном женщины.

Также очевидцы сообщают, что боевики ХАМАСа врывались в дома людей и в укрытие, где также стреляли по гражданским.

По сообщению местной жительницы из центра страны, из тамошней военной базы террористы украли израильскую военную форму, якобы, чтобы местные открывали им двери.

По сети ходят видео жестоких убийств израильских военных и гражданских граждан террористами ХАМАСа. В настоящее время сообщается о по меньшей мере 100 погибших гражданах Израиля и 800 раненых.

Власти также подтвердили информацию о заложниках, однако точных цифр пока нет.

Ответный удар

Израиль также не отстает, власти настроены дать серьезный ответ боевикам. В течение всего дня продолжаются ответные обстрелы по территории Газы.

Палестинская сторона сообщает о 198 погибших и 1610 раненых в результате обстрелов.

Также в стране началась мобилизация резервистов — со всех уголков Израиля граждане, в основном мужчины, требуют явиться на военную базу — в Газу направят 4 дивизии.

ЦАХАЛ приступил к массовой зачистке приграничных регионов от террористов. Армия установила блокпосты. Военные вертолеты стреляют на поражение по всем, кто приблизится к границе. Также Израиль уничтожил террористов, пытавшихся приблизиться по воде.

Армия официально заявила, что атакует все цели ХАМАС в Секторе Газа и обещает уничтожить каждого из членов группировки.

Жизнь во время войны

Общие укрытия в Израиле были закрыты в мирное время. Не во всех городах их успели открыть вовремя, однако уже все бомбоубежища готовы к пользованию. Если дом не оснащен своим укрытием, на улицах рядом всегда есть городские.

Власти Израиля изложили стандартные правила поведения во время обстрелов, однако большинство израильтян и так осознают, что им делать. Большинство имеет хранилища в своем доме или квартире.

Школы и детские сады по всей стране закрыли на неопределенное время. Даже в той части страны, где боевых действий нет.

Аэропорт Бен-Гурион, находящийся в Тель-Авиве, продолжает работать в штатном режиме. Небо над Израилем не закрыли. Лишь несколько рейсов пришлось отменить, еще несколько задержались. В настоящее время аэропорт работает без изменений.

Тем временем ортодоксальные евреи в это утро отмечали праздник Симхат Тора — завершение годового цикла чтения Торы. В этот день принято петь песня, танцевать и веселиться – это они и делали, несмотря на войну.

Что будет дальше

Хотя израильские военные уже заканчивают зачистку территории, эксперты полагают, что это может быть только начало.

"Есть высокая вероятность, что вторжение из Сектора Газа - лишь отвлекающий маневр, и гораздо более мощное вторжение состоится с севера, силами Хезболлы", — сообщил старший лейтенант сил обороны Израиля Игаль Левин.

СМИ сообщали, что военные Израиля обстреляли террористов Хезболлы, на мотоциклах приближавшихся к территории Израиля. Силы Хезболла базируются в Ливане – северном соседе Израиля.

ЦАХАЛ заявил, что командование на севере находится в состоянии повышенной готовности.

Действия ХАМАС также поддержал Талибан. Те заявили, что готовы "захватить Иерусалим".

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал нападение ХАМАСа на Израиль, заявив, что нельзя давать шанс террору.