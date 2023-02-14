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Хочуть перешкодити постачанню зброї Україні: у розвідці розповіли про шпигунську мережу рф у Європі

14 лютого 2023 13:51
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Як працюють російські шпигуни у Європі: інформація від української розвідки
Андрій Черняк
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор


В країнах Європи продовжує активно діяти російська шпигунська мережа. Російські агенти намагаються вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також перешкодити постачанню Україні західної зброї. 

Про це представник воєнної розвідки України Андрій Черняк розповів під час інтерв’ю грецькому виданню Iefimerida.

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"Одна з основних цілей росіян – вплинути на окремих авторитетних людей в європейських країнах, а також на громадську думку. Тому росіяни багато вкладають у роботу зі ЗМІ. Це і їхні відкриті пропагандистські рупори такі як "russia today", так й інші більш приховані способи впливу. Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням, – це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь росії", – розповів Черняк.

За словами представника ГУР МО України, останнім часом російська шпигунська мережа зосередилася на нейтралізації шляхів постачання західної зброї, яку надають Україні партнери.

"Росію цікавить вся Європа як "зона впливу". Якщо вона підкорить Україну, то не зупиниться на цьому. Вона піде далі. І ми знаємо, що путін мав такі плани перед вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися й зараз", – зазначив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, раніше у Німеччині затримали співробітника служби зовнішньої розвідки, який працював на росію. Затриманому вже оголосили про підозру у державній зраді. Тож тепер уся країна гадає, яку ж інформацію "кріт" передав москві.

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