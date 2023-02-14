Как работают российские шпионы в Европе: информация от украинской разведки

Андрей Черняк



В странах Европы продолжает активно действовать российская шпионская сеть. Российские агенты пытаются повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также воспрепятствовать поставке Украине западного оружия.

Об этом представитель военной разведки Украины Андрей Черняк рассказал во время интервью греческому изданию Iefimerida.

Что известно о шпионской сети рф

"Одна из основных целей россиян — повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также на общественное мнение. Поэтому россияне много вкладывают в работу со СМИ. Это и их открытые пропагандистские рупоры, такие как "russia today", так и другие более скрытые способы Существуют случаи, когда завербованные россиянами журналисты иностранных СМИ идут на работу с единственной задачей, — это поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России", — рассказал Черняк.

По словам представителя ГУР МО Украины, в последнее время российская шпионская сеть сосредоточилась на нейтрализации путей поставки западного оружия, которое предоставляют Украине партнеры.

"Россию интересует вся Европа как "зона влияния". Если она покорит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше. И мы знаем, что у путина были такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас", – отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, ранее в Германии задержали сотрудника службы внешней разведки, работавшего на россию. Задержанному уже объявили о подозрении в государственной измене. Теперь вся страна думает, какую же информацию "крит" передал москве.