"Хрін їм": Путін заявив про плани на ядерну зброю та вилаявся на НАТО

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Під час пропагандистської програми "60 хвилин" президент Росії Володимир Путін зробив злісну заяву в сторону Альянсу щодо ядерної зброї. Кремлівський диктатор заявив, що НАТО хоче, аби РФ скоротила обсяги "ядерки".

Про це повідомляють росЗМІ.

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"У Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО, вони хочуть, щоб ми скоротили її — хрін їм", — сказав Путін.

Він також додав, що Росія перемістила першу частину обіцяних ядерних зарядів до Білорусі, але "до кінця року виконаємо завдання повністю".

Путін про ядерну зброю та НАТО. Скриншот

"Використання ядерної зброї, безумовно, теоретично можливе. Для Росії це можливо у разі, коли створюється загроза нашої територіальної цілісності, незалежності та суверенітету. Ядерна зброя створюється, щоб забезпечити нашу безпеку у найширшому значенні цього слова та існування російської держави. Але у нас, по-перше, немає потреби його використовувати. По-друге, сам факт міркування на цю тему вже знижує можливість зниження порога застосування цієї зброї. У нас такої зброї більше, ніж у країн НАТО. Вони знають про це і постійно схиляють до того, щоб ми почали переговори щодо скорочення. Хрін їм, розумієте, як у нас у народі говорять", — сказав Путін під час пропагандистської програми "60 хвилин".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Білорусь почала отримувати від Росії тактичну ядерну зброю. На територію підконтрольної Кремлю держави привезли як бомби, так і ракети. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив журналістам, перебуваючи біля одного з військових об’єктів, що на територію його країни російські війська почала завозити тактичну ядерну зброю. Це перше розміщення ядерної зброї за межами Росії після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік.