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"Хрен им": Путин заявил о планах на ядерное оружие и выругался на НАТО

16 июня 2023 19:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Хрен им": Путин заявил о планах на ядерное оружие и выругался на НАТО
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Во время пропагандистской программы "60 минут" президент России Владимир Путин сделал злостное заявление в сторону Альянса по поводу ядерного оружия. Кремлевский диктатор заявил, что НАТО хочет, чтобы РФ сократила объемы "ядерки".

Об этом сообщают росСМИ.

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"В России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его — хрен им", — сказал Путин.

Он также добавил, что Россия переместила первую часть обещанных ядерных зарядов в Беларусь, но "до конца года выполним задачу полностью".

 

Путин о ядерном оружии и НАТО. Скриншот

"Использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно. Для России это возможно в случае, когда создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитета. Ядерное оружие создается, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существования российского государства. Но у нас, во-первых, нет необходимости использовать его, во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже снижает возможность снижения порога применения этого оружия, у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал Путин во время пропагандистской программы "60 минут".

 

Напомним, ранее мы писали, что Белоруссия начала получать от России тактическое ядерное оружие. На территорию подконтрольного Кремлю государства привезли бомбы и ракеты. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, находясь возле одного из военных объектов, что на территорию его страны российские войска начали завозить тактическое ядерное оружие. Это первое размещение ядерного оружия вне России после распада Союза Советских Социалистических Республик.

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