Хрускіт у суглобах: чи є шанс потрапити до Книги рекордів Гіннеса

Олле Лундін. Фото: Guinness World Records

26-річний Олле Лундін зі Швеції встановив новий світовий рекорд, хруснувши суглобами 46 разів поспіль.

Про що повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

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Олле Лундін побив попереднє досягнення, що належить Камалю Похрелу з Непалу. У грудні 2022 року той примудрився хруснути суглобами 40 разів.

Підготовка до встановлення рекорду, за словами Олле, тривала "зовсім небагато". Він цілий місяць тренувався хрустіти суглобами в різній послідовності, щоб визначити найефективніший порядок.

Спроба запису рекорду мало не зірвалася через скрипучу підлогу в студії. Олле дуже боявся, що скрип підлоги переплутають із хрускотом його суглобів, що завадить точному підрахунку. Однак мікрофон вловив усі потрібні звуки, і рекорд був побитий.

Зараз за допомогою хрускоту суглобів швед знімає стрес і стверджує, що хоче досягти 60 хрускотів.

Загалом у людському тілі 360 суглобів, а це означає, що багато з них Олле не зміг "озвучити", попри спроби.

Нагадаємо, одеська спортсменка — срібна призерка чемпіонату України з синхронного плавання. У складі збірної Одеської області виступили вихованки Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Чорноморець" Владислава Кочерба, Софія Саруханян та Єлизавета Сєдова.