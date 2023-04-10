Хруст в суставах: есть ли шанс попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Олле Лундине. Фото: Guinness World Records

26-летний Олле Лундин из Швеции установил новый мировой рекорд, хрустнув суставами 46 раз подряд.

О чем сообщает Книга рекордов Гиннеса.

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Олле Лундин побил предыдущее достижение, принадлежащее Камалю Похрелу из Непала. В декабре 2022 года тот умудрился хрустнуть суставами 40 раз.

Подготовка к установлению рекорда, по словам Олле, продолжалась совсем недолго. Он целый месяц тренировался хрустить суставами в разной последовательности, чтобы определить самый эффективный порядок.

Попытка записи рекорда чуть не сорвалась из-за скрипящего пола в студии. Олле очень боялся, что скрип пола перепутают с хрустом его суставов, что помешает точному подсчету. Однако микрофон уловил все нужные звуки, и рекорд был побит.

Сейчас с помощью хруста суставов швед снимает стресс и утверждает, что хочет достичь 60 хрустов.

В общей сложности в человеческом теле 360 суставов, а это значит, что многие из них Олле не смог "озвучить", несмотря на попытки.

Напомним, одесская спортсменка — серебряный призер чемпионата Украины по синхронному плаванию. В составе сборной Одесской области выступили воспитанники Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Черноморец" Владислава Кочерба, София Саруханян и Елизавета Седова.