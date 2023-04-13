Хто і як злив секретні документи з Пентагону

Секретні документи з Пентагону злили через онлайн-платформу Discord

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Поки ФБР шукає винного у витоку секретних документів з Пентагону, видання The Washington Post опублікували власне розслідування.

Чоловіка, який зливав документи, називають OG. Журналісти видання знайшли двох хлопців, які стверджують, що були близькими друзями OG і входили до спільноти, яку започаткував викривач, на онлайн-платформі Discord. На умовах анонімності в них взяли інтерв'ю.

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Хто такий OG

Видання описує чоловіка як молодого та харизматичного любителя зброї. За словами його друзів, OG було близько 20-25 років.

OG сказав своїм друзям, що працює на "військовій базі", назву якої не розголошував. Саме звідти він приносив секретні дані, якими ділився з іншими членами онлайн-спільноти.

"Він підтягнутий. Він сильний. Він оброєний. Він тренований", — так викривача описує один з учасників групи.

Журналістам показали відео, на якому чоловік, якого називають OG, стоїть на стрільбищі в захисник окулярах в навушниках з великою гвинтівкою в руках. Він вигукує кілька расистських та антисемітських висловлювань та стріляє по мішені.

OG, здається, приваблював інших учасників спільноти своїм вмінням поводитись зі зброєю. Тож молодші хлопці відчували спорідненість з ним та любили його, інколи навіть як батька.

Навіщо OG зливав секретні документи

Першочерговою метою чоловіка було розповісти своїм "друзям" про секрети, які приховує уряд від простих людей. Він любив повчати молодших учасників, пояснювати їм сенс документів, нібито захищаючи їх.

Глава Пентагону Ллойд Остін

Хлопець, з яким поспілкувались журналісти The Post, познайомився з OG близько чотирьох років тому на іншому сервері для фанатів Oxide, популярного блогера на YouTube, який знімає відео про зброю, бронежилети і військову техніку.

Потім частині хлопців захотілось відділитись у меншу окрему групу, тож вони перейшли на онлайн-платформу для геймерів Discord, яку назвали Thug Shaker Central. Адміністратором і лідером цієї групи і став OG.

У цій групі OG ділився секретною інформацією, яку приносив зі своєї роботи. Щодня він витрачав більше години на транскрипування документів, додавав анотації та пояснення.

Потім чоловіку набридло займатися копіюванням документів вручну, і він почав просто фотографувати матеріали.

"Деякі з них містили детальні схеми бойових дій в Україні та суворо засекречені супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських об'єктах електроенергетики. Інші описували потенційну траєкторію північнокорейських балістичних ядерних ракет, які можуть досягти Сполучених Штатів. Ще одна стаття містила фотографії китайської повітряної кулі-шпигуна, яка пролетіла над країною в лютому, зняті, ймовірно, з літака-шпигуна U-2, а також схему кулі і прикріпленої до неї технології спостереження", — пише видання.

Починаючи з кінця минулого року, OG ділився в спільноті кількома документами на тиждень.

Як документи потрапили у загальний доступ

Документами, що стосувались війни Росії проти України OG ділився на каналі "Ведмідь проти свині" (назва підкреслює, що чоловікові було все одно на кожну зі сторін).

За повідомленнями учасників, з 25 активних членів групи, що мали доступ до каналу, близько половини перебували за кордоном. Ті ж, хто найбільше цікавився документами, були, за словами члена групи, зі "східного блоку та пострадянських країн".

Потім, без відома групи, 28 лютого інший користувач-підліток з Thug Shaker Central почав розміщувати кілька десятків фотографій з секретними документами на іншому сервері Discord, пов'язаному з YouTube-блогером wow_mao.

4 березня 10 документів з'явилися на Minecraft Earth Map — сервері Discord, присвяченому популярній відеогрі. Користувач облікового запису, який опублікував меншу частину зображень, розповів The Post, що отримав їх на wow_mao.

А вже 5 квітня секретні документи з оцінкою війни в Україні з'явилися в російських Telegram-каналах і на платформі 4chan, а також почали мігрувати в Twitter. Одне із зображень, що демонструвало оновлення статусу України станом на 1 березня, було грубо підроблене, щоб завищити кількість українських жертв і применшити кількість жертв з російського боку.

Розслідування триває

Хлопці, які спілкувались з журналістами The Washington Post, повідомили, що знають справжнє ім'я OG та його адресу, однак видавати друга відмовились.

Розслідування ФБР наразі перебуває на початковій стадії. Також у Пентагоні призначили власну внутрішню перевірку.

Сабріна Сінгх, заступниця прес-секретаря Пентагону. Фото: Голос Америки

"Було розпочато міжвідомчу роботу, спрямовану на оцінку впливу цих сфотографованих документів на національну безпеку США, а також на наших союзників і партнерів", — йдеться в заяві заступника прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінгх.