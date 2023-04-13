Кто и как слив секретные документы из Пентагона

Секретные документы из Пентагона слили через онлайн-платформу Discord

Мария Кагал Редактор международного отдела

Пока ФБР ищет виновного в утечке секретных документов из Пентагона, издание The Washington Post опубликовало собственное расследование.

Мужчину, сливавшего документы, называют OG. Журналисты издания нашли двух ребят, которые утверждают, что были близкими друзьями OG и входили в сообщество, начатое разоблачителем, на онлайн-платформе Discord. На условиях анонимности у них приняли интервью.

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Кто такой OG

Издание описывает мужчину как молодого и харизматичного любителя оружия. По словам его друзей, OG было около 20-25 лет.

OG сказал своим друзьям, что работает на "военной базе", название которой не разглашал. Именно оттуда он приносил секретные данные, которыми он делился с другими членами онлайн-сообщества.

"Он подтянут. Он сильный. Он обработан. Он тренирован" , - так обличитель описывает один из участников группы.

Журналистам показали видео, на котором мужчина, которого называют OG, стоит на стрельбище в защитник очках в наушниках с большой винтовкой в руках. Он восклицает несколько расистских и антисемитских высказываний и стреляет по мишени.

OG, кажется, привлекал других участников сообщества своим умением обращаться с оружием. Поэтому младшие ребята чувствовали сродство с ним и любили его, иногда даже как отца.

Зачем OG сливал секретные документы

Первоочередной целью мужчины было рассказать своим "друзьям" о секретах, скрываемых правительством от простых людей. Он любил поучать младших участников, объяснять им смысл документов, якобы защищая их.

Глава Пентагона Ллойд Остин

Парень, с которым пообщались журналисты The Post, познакомился с OG около четырех лет назад на другом сервере для фанатов Oxide, популярного блоггера на YouTube, снимающего видео об оружии, бронежилете и военной технике.

Затем части ребят захотелось отделиться в меньшую отдельную группу и перешли на онлайн-платформу для геймеров Discord, которую назвали Thug Shaker Central. Администратором и лидером этой группы и стал OG.

В этой группе OG делился секретной информацией, которую приносил по своей работе. Каждый день он тратил больше часа на транскрипцию документов, добавлял аннотации и объяснения.

Затем мужчине надоело заниматься копированием документов вручную, и он стал просто фотографировать материалы.

"Некоторые из них содержали детальные схемы боевых действий в Украине и строго засекречены спутниковые снимки последствий российских ракетных ударов по украинским объектам электроэнергетики. Другие описывали потенциальную траекторию северокорейских баллистических ядерных ракет, которые могут достичь Соединенных Штатов. Еще одна статья содержала фотографии -шпиона, пролетевшая над страной в феврале, сняты, вероятно, с самолета-шпиона U-2, а также схему пули и прикрепленной к ней технологии наблюдения» , - пишет издание.

Начиная с конца прошлого года OG делился в сообществе несколькими документами в неделю.

Как документы попали в общий доступ

Документами, которые касались войны России против Украины, OG делился на канале "Медведь против свиньи" (название подчеркивает, что мужчине было все равно на каждую из сторон).

По сообщениям участников, из 25 активных членов группы, имевших доступ к каналу, около половины находились за границей. Те же, кто больше всего интересовался документами, были, по словам члена группы, из "восточного блока и постсоветских стран".

Затем, без ведома группы, 28 февраля другой пользователь-подросток из Thug Shaker Central начал размещать несколько десятков фотографий с секретными документами на другом сервере Discord, связанном с YouTube-блогером wow_mao.

4 марта 10 документов появились на Minecraft Earth Map – сервере Discord, посвященном популярной видеоигре. Пользователь аккаунта, который опубликовал меньшую часть изображений, рассказал The Post, что получил их на wow_mao.

А уже 5 апреля секретные документы по оценке войны в Украине появились в российских Telegram-каналах и на платформе 4chan, а также начали мигрировать в Twitter. Одно из изображений, демонстрировавшее обновление статуса Украины по состоянию на 1 марта, было грубо поддельным, чтобы завысить количество украинских жертв и приуменьшить количество жертв с российской стороны.

Расследование продолжается

Ребята, общавшиеся с журналистами The Washington Post, сообщили, что знают настоящее имя OG и его адрес, однако выдавать друга отказались.

Расследование ФБР находится на начальной стадии. Также в Пентагоне была назначена собственная внутренняя проверка.

Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона. Фото: Голос Америки

"Была начата межведомственная работа, направленная на оценку влияния этих сфотографированных документов на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров" , - говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.