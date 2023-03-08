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​​​​​​​Кількарічна проросійська пропаганда в США не мала результату, — Алекс Віндман

8 березня 2023 09:26
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росія веде пропаганду в США уже кілька років
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Проросійська пропаганда у Сполучених Штатах Америки не мала такого впливу, на яких сподівалися організатори процесу. Але американське суспільство має пильнувати і викривати ці фейки.

Про це у інтерв’ю виданню "РБК-Україна" заявив ексдиректор у справах Європи в Радбезі США, ветеран війни в Іраку та один із ключових свідків у справі імпічменту Дональда Трампа Алекс Віндман.

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Проросійські фейки

За словами Віндмана, в США уже кілька років триває проросійська, антидемократична пропаганда.

Зокрема, розповсюджуються фейкові новини про Україну, про війну, яку росія веде на українській території.

Вплив незначний

Втім, зазначив Алекс Віндман, проросійська пропаганда в цілому не змогла охопити достатню для досягнення поставлених цілей аудиторію.

"Навіть найвидніші говорячі голови на Fox News мають доступ, можливо, до 5 мільйонів людей. Це крихітна, крихітна частина з тих 330 мільйонів людей, які мешкають у США", — наголосив він.

Втім, навіть такий рівень є неприємним, тому організації на кшталт Renew Democracy Initiative (до керівного складу якої входить Віндман) та інші продемократичні групи постійно говорять про факти, розвіюючи пропаганду на користь рф.

Нагадаємо, у грудні кремль запустив інформаційну пропаганду проти українських біженців.

Фото: Facebook Віндмана

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