​​​​​​​Кількарічна проросійська пропаганда в США не мала результату, — Алекс Віндман

Росія веде пропаганду в США уже кілька років

Проросійська пропаганда у Сполучених Штатах Америки не мала такого впливу, на яких сподівалися організатори процесу. Але американське суспільство має пильнувати і викривати ці фейки.

Про це у інтерв’ю виданню "РБК-Україна" заявив ексдиректор у справах Європи в Радбезі США, ветеран війни в Іраку та один із ключових свідків у справі імпічменту Дональда Трампа Алекс Віндман.

Проросійські фейки

За словами Віндмана, в США уже кілька років триває проросійська, антидемократична пропаганда.

Зокрема, розповсюджуються фейкові новини про Україну, про війну, яку росія веде на українській території.

Вплив незначний

Втім, зазначив Алекс Віндман, проросійська пропаганда в цілому не змогла охопити достатню для досягнення поставлених цілей аудиторію.

"Навіть найвидніші говорячі голови на Fox News мають доступ, можливо, до 5 мільйонів людей. Це крихітна, крихітна частина з тих 330 мільйонів людей, які мешкають у США", — наголосив він.

Втім, навіть такий рівень є неприємним, тому організації на кшталт Renew Democracy Initiative (до керівного складу якої входить Віндман) та інші продемократичні групи постійно говорять про факти, розвіюючи пропаганду на користь рф.

Нагадаємо, у грудні кремль запустив інформаційну пропаганду проти українських біженців.

Фото: Facebook Віндмана