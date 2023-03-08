Многолетняя пророссийская пропаганда в США не имела результата, — Алекс Виндман
Пророссийская пропаганда в Соединенных Штатах Америки не оказала такого влияния, на которых надеялись организаторы процесса. Но американское общество должно бдить и разоблачать эти фейки.
Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил экс-директор по делам Европы в Совбезе США, ветеран войны в Ираке и один из ключевых свидетелей по делу импичмента Дональда Трампа Алекс Виндман.
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Пророссийские фейки
По словам Виндмана, в США уже несколько лет идет пророссийская, антидемократическая пропаганда.
В частности, распространяются фейковые новости об Украине, о войне, которую россия ведет на украинской территории.
Влияние незначительное
Однако, отметил Алекс Виндман, пророссийская пропаганда в целом не смогла охватить достаточную для достижения поставленных целей аудиторию.
"Даже самые видные говорящие головы на Fox News имеют доступ, возможно, к 5 миллионам человек. Это крошечная, крохотная часть из тех 330 миллионов человек, которые живут в США", — подчеркнул он.
Впрочем, даже такой уровень неприятный, поэтому организации вроде Renew Democracy Initiative (в руководящий состав которой входит Виндман) и другие продемократические группы постоянно говорят о фактах, развеивая пропаганду в пользу россии.
Напомним, в декабре кремль запустил информационную пропаганду против украинских беженцев.
Фото: Facebook Виндмана