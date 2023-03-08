Многолетняя ​пророссийская пропаганда в США не имела результата, — Алекс Виндман

Россия ведет пропаганду в США уже несколько лет

Пророссийская пропаганда в Соединенных Штатах Америки не оказала такого влияния, на которых надеялись организаторы процесса. Но американское общество должно бдить и разоблачать эти фейки.

Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил экс-директор по делам Европы в Совбезе США, ветеран войны в Ираке и один из ключевых свидетелей по делу импичмента Дональда Трампа Алекс Виндман.

Пророссийские фейки

По словам Виндмана, в США уже несколько лет идет пророссийская, антидемократическая пропаганда.

В частности, распространяются фейковые новости об Украине, о войне, которую россия ведет на украинской территории.

Влияние незначительное

Однако, отметил Алекс Виндман, пророссийская пропаганда в целом не смогла охватить достаточную для достижения поставленных целей аудиторию.

"Даже самые видные говорящие головы на Fox News имеют доступ, возможно, к 5 миллионам человек. Это крошечная, крохотная часть из тех 330 миллионов человек, которые живут в США", — подчеркнул он.

Впрочем, даже такой уровень неприятный, поэтому организации вроде Renew Democracy Initiative (в руководящий состав которой входит Виндман) и другие продемократические группы постоянно говорят о фактах, развеивая пропаганду в пользу россии.

Напомним, в декабре кремль запустил информационную пропаганду против украинских беженцев.

Фото: Facebook Виндмана