Японія провела перші за 35 років картографічні обстеження території і виявила купу неврахованих раніше островів

Японія провела перші за 35 років картографічні дослідження території

Після свіжого цифрового картографування виявилося, що кількість островів, які належать Японії, більша від офіційну на 7 тисяч. Втім, це практично не збільшить територію країни.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Відкриття картографів

В Японії було проведено перше за 35 років картографічне обстеження території країни.

Результати першої цифрової картографії продемонстрували, що офіційна кількість островів, які належать цій країні, значно менша за реальну.

За даними Управління геопросторової інформації, Японії належать 14 125 островів. Раніше було відомо про 6852 острови.

Оновлення даних

Зазначається, що причиною цього обстеження була саме критика офіційної інформації, яка станом на 2022 рік вважалася відверто застарілою і неточною, оскільки проводилася ще з використанням паперових карт.

Інформація про уточнену кількість японських островів буде офіційно оприлюднена найближчим часом.

Втім, зазначається, що загальну площу Японії це майже не збільшить.

Нагадаємо, навесні 2022 року, невдовзі після початку війни в Україні, Японія заявила, що відтепер офіційно називатиме Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією".

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