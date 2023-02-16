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Количество островов Японии неожиданно увеличилось вдвое: в чем причина

16 февраля 2023 08:57
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Япония провела первые за 35 лет картографические обследования территории и обнаружила кучу неучтенных ранее островов.
Япония провела первые за 35 лет картографические исследования территории
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

После свежего цифрового картографирования оказалось, что количество принадлежащих Японии островов больше официального на 7 тысяч. Впрочем, это практически не увеличит территорию страны.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Открытие картографов

В Японии было проведено первое за 35 лет картографическое обследование на территории страны.

Результаты первой цифровой картографии продемонстрировали, что официальное количество островов, принадлежащих этой стране, значительно меньше реального.

По данным Управления геопространственной информации, Японии принадлежат 14 125 островов. Ранее было известно о 6852 островах.

Обновление данных

Отмечается, что причиной этого обследования была именно критика официальной информации, которая на 2022 год считалась откровенно устаревшей и неточной, поскольку проводилась еще с использованием бумажных карт.

Информация об уточненном количестве японских островов будет официально обнародована в ближайшее время.

Впрочем, отмечается, что общая площадь Японии это почти не увеличится.

Напомним, весной 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, Япония заявила, что теперь официально будет называть Курильские острова "исконной территорией Японии, что находится под незаконной оккупацией".

Фото: Pixabay

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