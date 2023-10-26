Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 21 людини, — МЗС

Рятувальник проходить повз пошкоджений автомобіль після ракетного обстрілу Ізраїлю. Фото: REUTERS/ Ammar Awad

Офіційний представник МЗС Олег Ніколенко заявив про те, що кількість українців, які загинули в Ізраїлі, збільшилася до 21 людини, хоча раніше йшлося про 19. При цьому один громадянин України вважається зниклим безвісти.

Про це Ніколенко повідомив у коментарі NV.

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Ніколенко повідомив, що також стало відомо про смерть трьох людей у Газі: дві дитини та одна доросла. Ще шестеро зазнали поранень, включаючи трьох дітей. Їм надається медична допомога.

Варто уточнити, що 357 українських громадян, серед яких 208 жінок, хотіли б залишити Палестинський анклав. З ними підтримується зв'язок через українські дипломатичні представництва.

Нагадаємо, що ЦАХАЛ надав пресі відеоматеріали без цензури, зафіксовані бойовиками ХАМАС під час атак на Ізраїль. Фільм тривалістю 43 хвилини детально демонструє агресію, яку терористи використали проти громадян Ізраїлю.