Количество погибших украинцев в Израиле возросло до 21 человека, — МИД

Спасатель проходит мимо поврежденного автомобиля после ракетного обстрела Израиля. Фото: REUTERS/ Ammar Awad

Официальный представитель МИД Олег Николенко заявил о том, что число украинцев, погибших в Израиле, увеличилось до 21 человека, хотя ранее говорилось о 19. При этом один гражданин Украины считается пропавшим без вести.

Об этом Николенко сообщил в комментарии NV.

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Николенко сообщил, что также стало известно о смерти троих людей в Газе: два ребенка и один взрослый. Еще шестеро получили ранения, включая троих детей. Им предоставляется медицинская помощь.

Стоит уточнить, что 357 украинских граждан, среди которых 208 женщин, хотели бы покинуть Палестинский анклав. С ними поддерживается связь через украинские дипломатические представительства.

Напомним, что ЦАХАЛ предоставил прессе видеоматериалы без цензуры, зафиксированные боевиками ХАМАС в ходе атак на Израиль. Фильм продолжительностью 43 минуты детально демонстрирует агрессию, которую террористы использовали против граждан Израиля.