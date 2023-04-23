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Кіпр заморозив активи порушників санкцій проти Росії

23 квітня 2023 15:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Кіпр заморозив активи порушників санкцій проти Росії
Елізабет Розенберг, помічниця міністра фінансів США з питань фінансування тероризму у Комітеті із закордонних справ Сенату. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Влада Республіки Кіпр заморозила рахунки 13 осіб з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Їх обвинувачують у тому, що вони нібито допомагали російським олігархам обходити санкції, які були на них накладені через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє DW

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Подробиці

Мова йде про 13 людей, яких повʼязують із російськими олігархами Романом Абрамовичем та Алішером Усмановим.

За словами комісара з фінансів Кіпра Павлоса Іоанна, активи осіб, що підпали під обмежувальні заходи, заморожені.

Йдеться про реалізацію санкцій Великої Британії та СШПА проти 13 фінансистів, які допомагали російським олігархам обходити санкції та приховували їхні фінансові активи.

Що сказали в уряді Кіпру

Уряд Кіпру закликав місцеві банки дотримуватися санкцій проти Росії.

"Президент зажадав підготувати "дорожню карту" з переліком ефективних дій, які необхідно вжити. Ми маємо захистити довіру до нашої країни, ми не відступимо від санкцій ЄС", — сказав офіційний представник уряду країни Константінос Летімбіотіс.

Глава центрального банку Кіпру Костянтинос Іродоту заявив, що всі банки його країни "приступили до заморожування банківських рахунків осіб, включених до списків".

Як повідомляє кіпрська газета Phileleftheros, найбільший фінансовий інститут країни, Bank of Cyprus, повідомив своїм чотирьом тисячам  клієнтам, які мають російські паспорти та не проживають у країнах ЄС, про блокування їхніх рахунків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, Bank of Cyprus вже попереджав своїх російських клієнтів про блокування їхніх рахунків через можливі санкції з боку Великої Британії та США. 

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