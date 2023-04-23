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Кипр заморозил активы нарушителей санкций против России

23 апреля 2023 15:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Кипр заморозил активы нарушителей санкций против России
Элизабет Розенберг, помощница министра финансов США по финансированию терроризма в Комитете по иностранным делам Сената. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Власти Республики Кипр заморозили счета 13-х человек из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Их обвиняют в том, что они якобы помогали российским олигархам обходить санкции, наложенные на них из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает DW.

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Подробности

Речь идет о 13 людях, которые связывают с российскими олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым.

По словам комиссара по финансам Кипра Павлоса Иоанна, активы лиц, подвергшихся ограничительным мерам, заморожены.

Речь идет о реализации санкций Великобритании и СШПА против 13 финансистов, которые помогли российским олихаргам обходить санкции и скрывали их финансовые активы.

Что сказали в правительстве Кипра

Правительство Кипра призвало местные банки придерживаться санкций против России.

"Президент потребовал подготовить "дорожную карту" с перечнем эффективных действий, которые необходимо предпринять. Мы должны защитить доверие к нашей стране, мы не отступим от санкций ЕС", — сказал официальный представитель правительства страны Константинос Летимбиотис.

Глава центрального банка Кипра Константинос Иродота заявил, что все банки его страны "приступили к замораживанию банковских счетов лиц, включенных в списки".

Как сообщает кипрская газета Phileleftheros, крупнейший финансовый институт страны, Bank of Cyprus, сообщил своим четырём тысячам клиентов, имеющих российские паспорта и не проживающих в странах ЕС, о блокировании их счетов.

Напомним, ранее мы писали о том, Bank of Cyprus уже предупреждал своих российских клиентов о блокировании их счетов из-за возможных санкций со стороны Великобритании и США.

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