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Китай готує офіційну позицію щодо мирного урегулювання війни в Україні

18 лютого 2023 17:37
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Китай готує офіційну позицію щодо мирного урегулювання війни в Україні
Ван І
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Китайська позиція щодо російсько-української війни полягає у необхідності почати мирні переговори. Незабаром Китай оприлюднить офіційну позицію. 

Про це сказав міністр закордонних справ Китаю Ван І у суботу під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Ініціатива Китаю

"Що стосується України, позиція Китаю полягає у підтримці мирних перемовин. Ми підготуємо офіційну позицію КНР щодо політичного врегулювання кризи в Україні", — сказав він.

Ван І запевнив, що його держава не хоче продовження війни.

"Ми не хочемо доливати олії до вогню і не бажаємо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти тому, аби знайти мир. Ми на боці миру і діалогу", — сказав китайський міністр.

Він додав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін на другий день після російського вторгнення сказав, що росія й Україна мають сісти за стіл переговорів.

"Відбулися раунди перемовин у Білорусі й Туреччині. Ми бачили текст рамкової потенційної угоди. Однак процес зупинився. Чому так сталося, ми не знаємо. Певно, якісь сили не хотіли матеріалізації мирних угод, якісь інтереси перешкоджали", — заявив міністр.

За словами Ван І, позиція Китаю відтоді не змінилася. "Ця війна не має продовжуватися. Конфлікти та війни не мають переможців, їх не можна вирішити простим способом протистоянню треба запобігати", — наголосив він. 

Як відомо, Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни росії проти України. Війну Пекін називає "українською кризою". КНР не засуджувала війну, яку москва веде для знищення українського народу, а при цьому заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. 

Нагадаємо, наприкінці 2022 року міністр закордонних справ Китаю Ван І повідомив, що його країна планує поглиблювати відносини з рф у 2023 році. Також він сказав, що Китай залишається неупередженим щодо війни в Україні.

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