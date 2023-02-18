Китай готовит официальную позицию по мирному урегулированию войны в Украине
Китайская позиция по поводу российско-украинской войны заключается в необходимости начать мирные переговоры. В ближайшее время Китай обнародует официальную позицию.
Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
-
Нэнси Пелоси рассказала, как США поддерживают Украину на фоне агрессии кремля
-
Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие, — Сунак
-
"Мопедные воры": полиция задержала двух одесситов, решивших прокатиться
-
Украинские прокуроры получат бесплатный доступ к Microsoft Azure
-
"Будет оружие и новые санкции": Кулеба озвучил результаты встречи министров G7
-
Новоизбранный президент Чехии заявил, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению рф
-
Вице-президент США обвинила россию в преступлениях против человечности во время войны в Украине
-
Украина надеется получить приглашение в НАТО летом, — Стефанчук
-
Шторм не помеха: в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей
-
Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки: кто имеет право на такую выплату
Инициатива Китая
"Что касается Украины, позиция Китая заключается в поддержке мирных переговоров. Мы подготовим официальную позицию КНР по политическому урегулированию кризиса в Украине", – сказал он.
Ван И заверил, что его государство не желает продолжения войны.
"Мы не хотим доливать масла в огонь и не желаем иметь никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать тому, чтобы достигнуть мира. Мы на стороне мира и диалога", – сказал китайский министр.
Он добавил, что лидер Китая Си Цзиньпин на второй день после российского вторжения сказал, что россия и Украина должны сесть за стол переговоров.
"Состоялись раунды переговоров в Беларуси и Турции. Мы видели текст рамочного потенциального соглашения. Однако процесс остановился. Почему так произошло, мы не знаем. Видимо, какие-то силы не хотели материализации мирных соглашений, какие-то интересы препятствовали", – заявил министр.
По словам Ван И, позиция Китая с тех пор не изменилась. "Эта война не должна продолжаться. Конфликты и войны не имеют победителей, их нельзя решить простым способом — противостояние надо предотвращать", — подчеркнул он.
Как известно, Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне россии против Украины. Войну Пекин называет "украинским кризисом". КНР не осуждала войну, которую москва ведет для уничтожения украинского народа, а при этом заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ.
Напомним, в конце 2022 года министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что его страна планирует углублять отношения с рф в 2023 году. Также он сказал, что Китай остается беспристрастным по поводу войны в Украине.