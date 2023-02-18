Китай готовит официальную позицию по мирному урегулированию войны в Украине

Ван И

Китайская позиция по поводу российско-украинской войны заключается в необходимости начать мирные переговоры. В ближайшее время Китай обнародует официальную позицию.

Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Инициатива Китая

"Что касается Украины, позиция Китая заключается в поддержке мирных переговоров. Мы подготовим официальную позицию КНР по политическому урегулированию кризиса в Украине", – сказал он.

Ван И заверил, что его государство не желает продолжения войны.

"Мы не хотим доливать масла в огонь и не желаем иметь никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать тому, чтобы достигнуть мира. Мы на стороне мира и диалога", – сказал китайский министр.

Он добавил, что лидер Китая Си Цзиньпин на второй день после российского вторжения сказал, что россия и Украина должны сесть за стол переговоров.

"Состоялись раунды переговоров в Беларуси и Турции. Мы видели текст рамочного потенциального соглашения. Однако процесс остановился. Почему так произошло, мы не знаем. Видимо, какие-то силы не хотели материализации мирных соглашений, какие-то интересы препятствовали", – заявил министр.

По словам Ван И, позиция Китая с тех пор не изменилась. "Эта война не должна продолжаться. Конфликты и войны не имеют победителей, их нельзя решить простым способом — противостояние надо предотвращать", — подчеркнул он.

Как известно, Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне россии против Украины. Войну Пекин называет "украинским кризисом". КНР не осуждала войну, которую москва ведет для уничтожения украинского народа, а при этом заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ.

Напомним, в конце 2022 года министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что его страна планирует углублять отношения с рф в 2023 году. Также он сказал, что Китай остается беспристрастным по поводу войны в Украине.