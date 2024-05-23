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Китай може напасти на Тайвань цього літа, — ЗМІ

23 травня 2024 19:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Китай може напасти на Тайвань цього літа, — ЗМІ
Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: GlobalPressCorp
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

23 травня стартували дводенні військові навчання під кодовою назвою Joint Sword 2024A, які відбуваються в районах навколо Тайваню. ЗМІ не виключають, що Пекін вторгнеться на острів уже на початку літа.

Про це повідомляють видання Global Press та BBC в четвер, 23 травня. 

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Учасники навчань включають армію, флот, авіацію та ракетні сили Китаю. Вони розгорнуті в Тайванській протоці та інших районах, оточуючи Тайвань з усіх боків. Додатково, планується проведення навчань навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньінь.

Навчання Китаю навколо Тайваню, 2024 рік
Навчання Китаю навколо Тайваню, 2024 рік. Фото: BBC

Вказано, що військові навчання проводяться Китаєм у відповідь на "сепаратистські акти" через три дні після інавгурації президента Тайваню Лая Цінде.

Спілкувач Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь раніше заявив, що Китай готується до можливого вторгнення на Тайвань на початку червня 2024 року.

"Сили, які виступають за незалежність Тайваню, будуть залишені з розбитими головами та пролитою кров'ю", — наголосив представник КНР.

Раніше у Міноборони Британії заявили, що Китай та Росія є прямою загрозою. Лондон стурбований тісними зв'язками Москви з Пекіном.

Також, розвиваючи свій ВПК, Китай втрачає інтерес до сучасної техніки та озброєння Росії. Але продовжує купувати у РФ двигуни радянських винищувачів. 

війна
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