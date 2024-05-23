Китай может напасть на Тайвань этим летом, — СМИ

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: GlobalPressCorp

23 мая стартовали двухдневные военные учения под кодовым названием Joint Sword 2024A, которые проходят в районах вокруг Тайваня. СМИ не исключают, что Пекин вторгнется на остров уже в начале лета.

Об этом сообщают издания Global Press и BBC в четверг, 23 мая.

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Планы Китая на Тайвань

В учениях участвуют армия, флот, авиация и ракетные силы Китая. Они развернуты в Тайванском проливе и других районах, окружая Тайвань со всех сторон. Дополнительно планируется проведение учений вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмэнь, Мацу, Вуцу и Доньинь.

Обучение Китаю вокруг Тайваня, 2024 год. Фото: BBC

Указано, что военные учения проводятся Китаем в ответ на "сепаратистские акты" через три дня после инаугурации президента Тайваня Лая Циндэ.

Общение Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай готовится к возможному вторжению на Тайвань в начале июня 2024 года.

"Силы, выступающие за независимость Тайваня, будут оставлены с разбитыми головами и пролитой кровью", — подчеркнул представитель КНР.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что Китай и Россия являются прямой угрозой. Лондон озабочен тесными связями Москвы с Пекином.

Также, развивая свой ВПК, Китай теряет интерес к современной технике и вооружению России. Но продолжает покупать у РФ двигатели советских истребителей.