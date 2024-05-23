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Китай может напасть на Тайвань этим летом, — СМИ

23 мая 2024 19:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Китай может напасть на Тайвань этим летом, — СМИ
Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: GlobalPressCorp
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

23 мая стартовали двухдневные военные учения под кодовым названием Joint Sword 2024A, которые проходят в районах вокруг Тайваня. СМИ не исключают, что Пекин вторгнется на остров уже в начале лета.

Об этом сообщают издания Global Press и BBC в четверг, 23 мая.

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В учениях участвуют армия, флот, авиация и ракетные силы Китая. Они развернуты в Тайванском проливе и других районах, окружая Тайвань со всех сторон. Дополнительно планируется проведение учений вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмэнь, Мацу, Вуцу и Доньинь.

Обучение Китаю вокруг Тайваня, 2024 год
Обучение Китаю вокруг Тайваня, 2024 год. Фото: BBC

Указано, что военные учения проводятся Китаем в ответ на "сепаратистские акты" через три дня после инаугурации президента Тайваня Лая Циндэ.

Общение Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ранее заявил, что Китай готовится к возможному вторжению на Тайвань в начале июня 2024 года.

"Силы, выступающие за независимость Тайваня, будут оставлены с разбитыми головами и пролитой кровью", — подчеркнул представитель КНР.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что Китай и Россия являются прямой угрозой. Лондон озабочен тесными связями Москвы с Пекином.

Также, развивая свой ВПК, Китай теряет интерес к современной технике и вооружению России. Но продолжает покупать у РФ двигатели советских истребителей.

война
Китай
военные учения
Тайвань
военные
военные действия

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