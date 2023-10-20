Китай нарощує свій ядерний арсенал швидше, ніж очікувалося, — звіт Пентагону

Китайський лідер Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Florence Lo/File Photo

У Китаї збільшують кількість ядерної зброї швидше, ніж на це очікувалось. Пекін "майже напевно" вивчає повномасштабне вторгнення РФ в Україну, порівнюючи ймовірний конфлікт щодо Тайваню.

Про це йдеться в доповіді Пентагону про військову міць Китаю, пише The Guardian.

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Розробка ракетної системи

У звіті попереджають, що Китай може розробляти нову міжконтинентальну ракетну систему, використовуючи звичайну зброю. Зазначається, якщо вона буде розгорнута, то Китаю вдасться "загрожувати ударами звичайних озброєнь по цілях на континентальній частині Сполучених Штатів, Гаваях і Алясці".

Загроза для США

"Китайська доповідь з'явилася за місяць до очікуваної зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна і президента Джо Байдена на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско. Щорічна доповідь, яку вимагає Конгрес, є одним із способів, за допомогою якого Пентагон оцінює зростаючий військовий потенціал Китаю, який уряд США розглядає як ключову загрозу в регіоні і головний виклик американській безпеці в довгостроковій перспективі", — йдеться у повідомленні.

У виданні додають, що попри допомогу США для України та Ізраїлю, стратегія національної оборони Пентагону створюється навколо Китаю, адже ця країна й досі є найбільшою загрозою для безпеки Сполучених Штатів Америки. Тому загроза зі сторони Китаю буде визначати те, яким чином збройні сили США будуть оснащені та сформовані в майбутньому.

Кількість озброєння

"У звіті за 2023 рік зазначено, що Пекін має намір розмістити понад 1000 ядерних боєголовок до 2030 року, продовжуючи швидку модернізацію, спрямовану на досягнення мети Сі Цзіньпіна щодо створення армії "світового класу" до 2049 року", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, Південна Корея, США та Японія встановлюють гарячу лінію тристороннього зв’язку для обміну даних на тлі загроз з боку Північної Кореї та Китаю. Наразі представники трьох країн тестують канал зв'язку.