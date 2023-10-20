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Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем ожидалось, — отчет Пентагона

20 октября 2023 07:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем ожидалось, — отчет Пентагона
Китайский лидер Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Florence Lo/File Photo
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Китае увеличивают количество ядерного оружия быстрее, чем ожидалось. Пекин "почти наверняка" изучает полномасштабное вторжение РФ в Украину, сравнивая вероятный конфликт в отношении Тайваня.

Об этом говорится в докладе Пентагона о военной мощи Китая, пишет The Guardian.

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Разработка ракетной системы

В докладе предупреждают, что Китай может разрабатывать новую межконтинентальную ракетную систему, используя обычное оружие. Отмечается, что если она будет развернута, то Китаю удастся "угрожать ударами обычных вооружений по целям на континентальной части Соединенных Штатов, Гавайях и Аляске".

Угроза для США

"Китайский доклад появился за месяц до ожидаемой встречи китайского лидера Си Цзиньпина и президента Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Ежегодный доклад, требуемый Конгрессом, является одним из способов, с помощью которого Пентагон оценивает рост военного потенциала Китая, который правительство США рассматривает как ключевую угрозу в регионе и главный вызов американской безопасности в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении.

В издании добавляют, что, несмотря на помощь США для Украины и Израиля, стратегия национальной обороны Пентагона создается вокруг Китая, ведь эта страна до сих пор является наибольшей угрозой безопасности Соединенных Штатов Америки. Поэтому угроза со стороны Китая будет определять, каким образом вооруженные силы США будут оснащены и сформированы в будущем.

Количество вооружения

"В отчете за 2023 год отмечено, что Пекин намерен разместить более 1000 ядерных боеголовок к 2030 году, продолжая скорую модернизацию, направленную на достижение цели Си Цзиньпина по созданию армии "мирового класса" к 2049 году", — добавили в сообщении.

Напомним, Южная Корея, США и Япония устанавливают горячую линию трехсторонней связи для обмена данными на фоне угроз со стороны Северной Кореи и Китая. Пока представители трех стран тестируют канал связи.

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